Prima di noi, anticipazioni quinta e ultima puntata del 25 gennaio: nel finale Renzo in ospedale e Nadia muore

Le anticipazioni della quinta e ultima puntata di Prima di noi, in onda domenica 25 gennaio, alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama del finale di stagione della serie con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Matteo Martari, tanti colpi di scena e domande che troveranno risposta. Attenzione Spoiler. Nel nono e nel decimo episodio della serie Prima di noi, Renzo viene ricoverato in ospedale. Diana si innamora di Sandra e accetta il suo orientamento sessuale. Nadia muore e al suo funerale vengono a galla i segreti della famiglia Sartori.

Le anticipazioni della quinta e ultima puntata di Prima di noi, in onda domenica 25 gennaio. Nel nono episodio, Renzo è ricoverato in ospedale, quando si sveglia nota che il medico che si sta prendendo cura di lui è Luigi. Diana si innamora di Sandra e finalmente accetta il suo orientamento sessuale. Dopo questa presa di coscienza, non intende più nascondersi. Si reca dal padre e gli rivela di essere innamorata di Sandra. Anche Libero è in un momento importante della sua vita. L'uomo infatti sposa Marta e dalla loro relazione nasce Nadia. Marta, tuttavia, subito dopo parte per l'Africa. Gabriele intende fare un passo verso Davide. Così, scopre che è l'ex di Margherita.

Il funerale di Nadia e i segreti della famiglia Sartori

Il decimo e ultimo episodio di Prima di noi, è ambientato nel 1978. La famiglia Sartori fa i conti con la morte di Nadia. Al funerale sono presenti tutti. Luigi ha un chiarimento con Eloisa e le spiega perché ha deciso di partire. Un primo tassello che porta alla riconciliazione. Eloisa legge una lettera di Nadia e così, grazie a quella missiva, vengono a galla i segreti della famiglia Sartori e il loro travagliato passato. Finalmente la famiglia può andare avanti e scrivere il futuro.