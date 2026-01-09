Gomorra – le origini, da oggi su Sky e Now: trama, cast e puntate del prequel di Marco D’Amore

Gomorra – le origini debutta da venerdì 9 gennaio su Sky: il prequel di Marco D’Amore racconta la Napoli del 1977 e la giovinezza di Pietro Savastano. Sei episodi tra criminalità, amore e perdita dell’innocenza.

Stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW debutta Gomorra – le origini, l'attesissimo prequel della saga crime che ha conquistato oltre 190 territori nel mondo. Marco D'Amore torna dietro la macchina da presa come regista dei primi quattro episodi, oltre a essere supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto.

La serie, prodotta da Sky Studios e Cattleya, ci porta nella Napoli del 1977 per raccontare la storia che nessuno ha ancora visto: quella del giovane Pietro Savastano, prima che diventasse il boss spietato di Secondigliano. Sei episodi totali che andranno in onda ogni venerdì fino al 6 febbraio, con i primi due disponibili da questa sera. Nel cast principale spiccano Luca Lubrano nei panni di Pietro, Francesco Pellegrino come Angelo ‘A Sirena, Flavio Furno nel ruolo di ‘O Paisano e Tullia Venezia che interpreta Imma, il primo grande amore di Pietro.

Le anticipazioni della prima puntata di Gomorra – le origini

Il debutto di stasera con i primi due episodi ci catapulta immediatamente nel cuore della storia. Quando la bisca gestita da Angelo ‘A Sirena per conto dei Villa viene rapinata, il giovane Pietro si offre di aiutarlo a trovare il colpevole. Ma quello che inizia come un semplice gesto di amicizia si trasforma in un viaggio violento e spietato, ben oltre ciò che il ragazzo aveva immaginato.

Mentre Pietro si sente ormai perduto in una spirale di violenza, fa un incontro destinato a cambiare per sempre il corso della sua vita. Nel frattempo, in carcere, un detenuto viene salvato dalle parole profetiche di un misterioso personaggio: ‘O Paisano, che sta raccogliendo "fedeli" per il suo progetto di una camorra nuova, senza schiavi e senza capi.

Nel secondo episodio, Angelo riceve un invito che potrebbe cambiargli la vita: Corrado Arena, il più importante contrabbandiere di Napoli, lo vuole al battesimo di sua figlia. È l'occasione per sedersi al tavolo di chi conta davvero, ma accettare significherebbe mettersi contro i Villa. Pietro e i suoi amici rubano un cimelio di grande valore e il giovane Savastano ha un'idea su come farlo fruttare. In carcere, ‘O Paisano viene sfidato da un pericoloso criminale.

Il cast del prequel di Gomorra

A interpretare il giovane Pietro Savastano è Luca Lubrano, chiamato a dare vita a un personaggio ambizioso e inquieto, un ragazzo di strada di Secondigliano che insieme ai suoi amici sogna una vita migliore per sé e per le proprie famiglie. Al suo fianco, Francesco Pellegrino veste i panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che gestisce una bisca per il clan dei Villa ma aspira a qualcosa di più grande.

Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, il detenuto visionario che in carcere inizia a costruire il suo progetto di una camorra diversa. Tullia Venezia è la giovanissima Imma, liceale che studia al conservatorio e sogna di andare in America, destinata a diventare il primo amore folle e appassionato di Pietro.

Nel cast figurano anche Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone come Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena. Il gruppo di Pietro è composto da Antonio Del Duca (Lello), Mattia Francesco Cozzolino (Manuele), Junior Rancel Rodriguez Arcia (Toni) e il piccolo Antonio Incalza (Fucariello).

Renato Russo interpreta Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell'aristocrazia criminale di Napoli. Suo padre, Don Antonio Villa, boss di Forcella, ha il volto di Ciro Capano. Biagio Forestieri è Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli, mentre Fabiola Balestriere interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito. Veronica D'Elia è Anna, sorella di ‘O Paisano.

La trama che parla di Napoli negli anni '70

Gomorra – le origini ci riporta alla Napoli del 1977, una città povera, in piena trasformazione, segnata dal contrabbando di sigarette e all'alba dell'arrivo dell'eroina. È in questo contesto che si svolge l'educazione criminale e sentimentale del giovane Pietro Savastano.

La serie racconta la perdita dell'innocenza di Pietro, mostrando come il futuro boss di Secondigliano sia entrato nel mondo della criminalità. Tra sogni troppo grandi per sé e i suoi amici, e il primo amore folle e appassionato per Imma, Pietro compie scelte che lo porteranno a diventare l'uomo che tutti conosciamo dalla serie madre.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Gomorra – le origini è composta da sei episodi totali. I primi due vanno in onda stasera, venerdì 9 gennaio, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. A partire da venerdì prossimo, la serie proseguirà con un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, fino al 6 febbraio.

Marco D'Amore dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio, già regista di Dolcissime e Un posto sicuro.

Per i clienti Sky da più di tre anni, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì grazie a Sky Extra, il programma loyalty di Sky. Chi non riuscisse a seguire la messa in onda in diretta potrà recuperare tutti gli episodi on demand su Sky e NOW.

Dove è stata girata Gomorra – le origini

Come la serie madre, anche Gomorra – le origini è stata girata principalmente a Napoli e in diverse location della Campania, tra cui Nola e la stessa Secondigliano. La produzione ha ricreato l'atmosfera della città partenopea del 1977, scegliendo quartieri e zone in grado di restituire il volto di quella Napoli povera e violenta, segnata dal contrabbando e alle soglie della trasformazione che l'avrebbe portata a diventare uno dei centri nevralgici del traffico di droga.