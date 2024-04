Perché il Paradiso delle signore non va in onda oggi: quando ritornano le nuove puntate su Rai 1

video suggerito

Oggi, giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, il Paradiso delle signore non andrà in onda. I nuovi episodi della fiction di Rai1 torneranno venerdì 26 aprile, sempre a partire dalle ore 16.

Oggi, giovedì 25 aprile, il Paradiso delle signore non va in onda. Le nuove puntate della fiction riprenderanno regolarmente venerdì 26 aprile, a partire dalle ore 16, su Rai1. Nell'ultimo appuntamento, Vittorio e Matilde si mettono alla ricerca di una casa, mentre Umberto si propone di amministrare il patrimonio di Adelaide. Marcello, dopo aver parlato con Flora, immagina sia stato proprio Umberto a organizzare la truffa in cui è stato coinvolto. L'ultima puntata della serie, prima della pausa estiva, è prevista per venerdì 3 maggio.

Quando ritorna il Paradiso delle signore su Rai 1

Il Paradiso delle signore non andrà in onda giovedì 25 aprile in quanto Festa della Liberazione. Al suo posto, ci sarà il programma La Volta Buona di Caterina Balivo, che allungherà la durata della puntata occupando anche la fascia oraria solitamente dedicata alla fiction. I nuovi episodi torneranno regolarmente venerdì 26 aprile alle ore 16.00 su Rai1.

Le anticipazioni delle ultime puntate

Le anticipazioni dell'ultima puntata di questa settimana, venerdì 26 aprile. Marcello vuole smascherare Umberto e chiede a Flora di aiutarlo, mentre Vito scopre che Maria e Matteo si sono fidanzati ed è pronto a dirle addio per sempre. Intanto, Ciro capisce di non potersi opporre alle decisioni di Maria e Matilde dice a Tancredi che lei e Vittorio vivranno insieme, Lui finge di accettarlo, anche se in realtà ha già in mente un modo per vendicarsi. Salvatore, nel frattempo, trova il coraggio di rivelare il suo amore ad Elvira. Il Paradiso delle signore 8 sta per finire: l'ultima puntata di questa stagione, prima della pausa estiva, andrà in onda venerdì 3 maggio. Agli spettatori, quindi, rimane poco più di una settimana per scoprire come continueranno le vicende dei protagonisti.