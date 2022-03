Non ho mai 3 sta per arrivare su Netflix, quando saranno disponibili le nuove puntate Arriva in estate la terza stagione di “Non ho mai”, la serie Netflix che racconta le avventure di Devi, una ragazza indiana naturalizzata americana. Dopo due stagioni di successo e una terza in arrivo, ci sarà anche una quarta e ultima a chiudere la serie nel 2023.

A cura di Ilaria Costabile

I fan di Devi potranno finalmente iniziare a fare il conto alla rovescia, Netflix ha finalmente annunciato che la terza stagione di "Non ho mai" arriverà sulla piattaforma la prossima estate, dichiarando che, poi, seguirà anche una quarta stagione, che vedremo nel 2023 e con la quale si chiude anche una delle serie più amate del colosso streaming e di cui gli utenti si sono innamorati all'istante.

Quando arriva la terza stagione su Netflix

"Non ho mai" è senza dubbio uno dei prodotti Netflix, tra i teen drama che occupano la piattaforma, che più è riuscito a colpire e ad accattivare il pubblico per la leggerezza e la spensieratezza con cui la protagonista, Devi, affronta le sue vicende scolastiche e amorose, introducendo il pubblico anche in una cultura diversa che è quella indiana, citata costantemente nel corso della serie. Arrivati alla seconda stagione nell'estate 2021, i fan aspettavano con ansia che arrivassero notizie in merito ad una nuova stagione e, dopo la conferma, giunta a distanza di qualche settimana dall'arrivo della serie, ecco che vengono forniti ulteriori indizi su quando saranno disponibili i nuovi episodi. In estate, arriveranno i nuovi dieci episodi che compongono la terza stagione, in cui vedremo finalmente come si evolverà la storia tra Davi e Paxton, ma anche il sentimento poi represso di Ben nei confronti della sua amica-nemica.

Cosa è successo nelle stagioni precedenti

Un racconto che, poi, proseguirà anche con una quarta stagione, per quale sarà necessario aspettare il 2023, ma per annunciarlo significa che, con molta probabilità, la serie è già in lavorazione. Ma, quindi, dove eravamo rimasti? Gli appassionati ricorderanno come per un momento Devi sia riuscita a portare avanti due relazioni, quella con Paxton, il più bello della scuola che però sembrava vergognarsi di lei e, poi, quella con Ben, da sempre suo rivale, ma con il quale si era creata una complicità, nonché un sentimento profondo, distrutto quando tutto è emerso l'inganno di Devi. Dopo una serie di vicissitudini, tra cui un incidente di Paxton e il fidanzamento di Ben con Aneesa, e il possibile trasferimento di Devi in India per volere della mamma, le cose prendono una piega diversa. Finalmente, superato il torto subito e capito di non volerla perdere, Paxton dopo una prima esitazione, va al ballo organizzato dalla scuola e la bacia davanti a tutti, sotto gli occhi attoniti di Ben che scopre, non solo di essere ancora innamorato di Devi, ma anche di aver perso l'opportunità di stare insieme perché lei aveva scelto di stare con lui.