Netflix con la pubblicità dal 3 novembre, quanto costa e come funziona il nuovo abbonamento A partire dal 3 novembre su Netflix sarà disponibile un nuovo piano di sottoscrizione denominato ‘Base con pubblicità’. Si tratta di un’alternativa più economica che permetterà ad una platea più amplia di spettatori di accedere al servizio, a costi più contenuti.

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, lo sbarco della pubblicità su Netflix ha una data ed è il 3 novembre 2022. A partire dalle ore 17 di quel giorno, il servizio di streaming del colosso americano dell’intrattenimento offrirà al consumatore un nuovo servizio di visione dei contenuti. Per il momento, la novità riguarderà solo 12 dei Paesi in cui la piattaforma è attiva. Oltre all'Italia, anche Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Ecco come funziona e quali sono i prezzi dei nuovi abbonamenti.

Quanto costa il nuovo abbonamento Netflix con pubblicità

A partire dal 3 novembre su Netflix sarà disponibile un nuovo piano di sottoscrizione denominato ‘Base con pubblicità’. Si tratta di un’alternativa più economica che permetterà ad una platea più amplia di spettatori di accedere al servizio, a costi più contenuti. Per la prima volta includerà inserzioni pubblicitarie, una svolta significativa per Netflix che sin dagli inizi si era professata contraria alle pubblicità. Il costo del nuovo abbonamento è di 5,49 euro al mese per chi accetterà di vedere la pubblicità durante la fruizione di film, serie tv e documentari. Gli spot potranno durare fino ad un massimo di 5 minuti per ogni 60 minuti di riproduzione del contenuto. Inoltre, con questo tipo di abbonamento si potrà connettere un solo dispositivo alla volta e non sarà possibile effettuare il download dei contenuti.

Gli altri piani di abbonamento continueranno ad esistere

La piattaforma di streaming l’ha definita “un’incredibile opportunità” per ampliare la platea di fruitori del servizio, che potranno sottoscrivere ad un prezzo agevolato, oltre che per gli inserzionisti. Negli Stati Uniti la società ha fatto sapere di aver già venduto tutti gli spazi pubblicitari nel primo giorno di attivazione del servizio ‘Base con pubblicità”. È bene sottolineare, tuttavia, che non si tratta di una svolta senza possibilità di scelta per lo spettatore, che potrà comunque continuare a decidere di non vedere la pubblicità durante serie tv e film su Netlfix. Restano attivi infatti gli abbonamenti Base, Standard e Premium.