Montalbano in 4K, Rai1 manda in onda i primi episodi restaurati Rai1 manderà in onda i primissimi episodi della serie tratta dalla saga letteraria di Andrea Camilleri con il restauro in 4K.

Il commissario Montalbano si è rifatto il look. Rai1 manderà in onda i primissimi episodi della serie tratta dalla saga letteraria di Andrea Camilleri con il restauro in 4K. Un grande spettacolo e un grande evento per il servizio pubblico. I produttori: "Abbiamo tolto la polvere", assicurando la grande resa.

Quattro puntate restaurate

Da mercoledì 14 settembre andranno in onda le prime quattro puntate che a partire dal 1999 furono trasmesse su Raidue. Solo successivamente, grazie agli ascolti straordinari, la serie traslocò dalla quarta stagione su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d'immagine. Gli episodi restaurati sono “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”, tutti preceduti dalla presentazione di Andrea Camilleri, scomparso nel 2019.

Come vedere gli episodi di Montalbano in 4K

Purtroppo non tutti possono assistere ai quattro episodi iniziali di Montalbano con la tecnologia del 4K. Occorre un televisore adatto e sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita. Oppure serve un decoder compatibile e un lettore Cam Tivusat. Non si può utilizzare la normale antenna.

Le voci sui nuovi episodi

Secondo Angelo Russo, il Catarella di Montalbano, ci saranno due nuovi episodi inediti ma la Palomar, ad oggi, ha smentito categoricamente: "In un lasso di tempo brevissimo, poi, abbiamo perso Andrea Camilleri, il padre di tutta l’operazione, Alberto Sironi, il regista che ha messo il suo marchio sul prodotto e lo scenografo Luciano Ricceri. Queste persone erano un pezzo enorme dell’anima di questo progetto. Sono perdite che non abbiamo ancora metabolizzato. Ogni altro discorso è prematuro".