Meredith Grey torna per l’ultima volta in Grey’s Anatomy, la scena nel trailer della nuova stagione Meredith Grey ritorna, anche se per poco, nella ventesima stagione di Grey’s Anatomy. Un saluto ai fan, come d’altra parte aveva promesso, dopo l’addio alla serie già nella precedente stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meredith Grey torna un'ultima volta nella ventesima stagione di Grey's Anatomy. Appare, infatti, nel trailer del ventesimo capitolo della serie, probabilmente quello conclusivo, un modo per salutare i fan che dovranno abituarsi alla sua assenza nel medical drama più longevo d'America.

Il ritorno di Meredith Grey

Lo aveva annunciato proprio lei, Ellen Pompeo, che nell'ultima stagione di Grey's Anatomy non ci sarebbe stata e invece, stando a quanto si vede nel trailer diffuso da poco dalla ABC, la dottoressa Grey farà nuovamente capolino nella serie che, di fatto, porta il suo nome. La serie arriverà in America il prossimo 14 marzo, per soddisfare la curiosità dei fan che attendono con ansia i nuovi episodi. In queste prime immagini non solo si assiste al ritorno di Meredith a Seattle, ma si scoprono anche dei retroscena che riguardano vecchi e nuovi protagonisti: Richard che è di nuovo vittima del vortice dell'alcolismo e qualcuno degli specializzandi che rischia di perdere il suo posto.

Ellen Pompeo lontano da Grey's Anatomy ma sempre presente

In realtà questo ritorno era già stato annunciato dalla produttrice esecutiva della serie, Debbie Allen, che aveva dichiarato la presenza dell'amatissima dottoressa Grey in almeno due episodi della nuova stagione, che ne conta solo dieci. D'altra parte Ellen Pompeo, non è mai stata del tutto lontana dalla serie, infatti è sempre stata la voce narrante di ogni puntata e già sul finale della precedente stagione era tornata al Grey Sloan Memorial da Boston, dove ora vive con sua figlia Zola. L'attrice aveva dichiarato in più occasioni di volersi prendere una pausa dalla sovraesposizione di Grey's Anatomy, ma soprattutto il suo desiderio è sempre stato quello di coltivare nuovi progetti dal punto di vista lavorativo e, infatti, ha preso parte anche ad una nuova serie televisiva. Però, in fondo, di una toccata e fuga da Grey's Anatomy non riesce a farne a meno.