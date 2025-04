Mare Fuori 5, il regista sulla scena della confessione di Pino a Cardio: “Tra le più belle, tutta improvvisata”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il cast di Mare Fuori 5 si è rinnovato profondamente rispetto alla quarta stagione, che ha visto alcuni addii illustri da Massimiliano Caiazzo nel ruolo di Carmine a Matteo Paolillo nel ruolo di Edoardo Conte. A tenere in piedi l'impalcatura della serie sono tuttavia rimaste alcune certezze, tra questi Cardiotrap e Pino, rispettivamente Domenico Cuomo e Artem Tkachuk. Proprio loro due sono i protagonisti di una delle scene più intense di questa quinta stagione, che consolida l'amicizia tra due protagonisti assoluti della serie, il cui legame si è accentuato con il passare della quarta stagione. Una scena di cui in queste ultime ore ha parlato il regista, Ludovico Di Martino, condividendo su Instagram un frammento che non è andato ancora in onda su Rai2, avvertimento necessario per chi non abbia ancora visto per intero la quinsta stagione di Mare Fuori su RaiPlay. Da qui in avanti troverete degli spoiler.

Il commento del regista Ludovico Di Martino

Una scena molto potente, nella quale traspare la bravura dei due interpreti, ma anche il senso di un legame che non riguarda solo i due personaggi, ma gli stessi interpreti. A parlarne è stato proprio Di Martino (qui l'intervista a Fanpage) che, condividendo la scena, ha svelato un dettaglio interessante: "Per me una delle scene più belle della stagione ed è stata praticamente del tutto improvvisata. Lavorare e veder recitare Domenico e Artem è stata senza dubbio una delle più grandi soddisfazioni di questo lavoro".

La scena della confessione di Pino a Cardio

La scena in questione è quella in cui Pino confessa a Cardio di essere stato con Alina, mentre i due provavano a rubare i soldi necessari affinché proprio Cardio possa sottoporsi a una complessa operazione alla mano che gli consentirebbe di partecipare a un concorso musicale in cui dovrebbe suonare il piano. Cardio è arrabbiato con Pino perché i due sono stati scoperti e, pur essendo a fin di bene il loro tentativo, verrà aperta un'inchiesta su di loro che allungherà, probabilmente, i tempi di permanenza nell'Ipm. A quel punto Pino, già pentito dentro sé di aver avuto contatti con Alina alla quale Cardio è molto legato, si lascia andare e tira fuori la verità, confessandogli di "non essere una vipera" e non riuscire a tenere tutto dentro, perché gli vuole bene. Davanti a questa rivelazione Cardio, anziché arrabbiarsi, dice a Pino di aver capito già tutto e si mostra riconoscente per la sua onestà, dicendosi contento all'idea di lasciare nell'istituto, che sta per lasciare, due persone che si vogliono bene e a cui lui vuole bene. A quel punto c'è un abbraccio tra i due e la certificazione del loro rapporto.