L’incredibile trailer di Mike, la prima serie tv su Tyson Forse conoscete Tyson, ma siete sicuri di conoscere Mike?”. La serie tv sulla vita del controverso campione di pugilato arriva l’8 settembre su Disney+ e sarà vietata ai minori.

"Forse conoscete Tyson, ma siete sicuri di conoscere Mike?". Parte da queste premesse e da un trailer che rende l'idea di un kolossal, la serie tv Mike che si propone di raccontare senza filtri la vita di Mike Tyson. La serie diretta da Craig Gillespie arriverà in Italia su Disney+ a partire dall'8 settembre, in occasione del Disney+ Day. Creata da Steven Rogers, la serie è composta da otto episodi. A interpretare il pugile sarà Trevante Rhodes (Moonlight, The Predator, Bird Box). Nel cast anche Harvey Keitel nel ruolo del primo storico allenatore del pugile, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor. Russell Hornsby sarà invece Don King, il manager che ha fatto di Mike Tyson una stella mondiale.

La trama di Mike

Mike in otto episodi si concentra sull'ascesa e caduta di Mike Tyson ma nel contempo attraversa quasi 40 anni di storia d'America: lotta di classe, razza, fama e potere mediatico, misoginia, divario sociale, la promessa del sogno americano e il ruolo dell'opinione pubblica nel creare il personaggio di Mike Tyson. "La gente vede solo un animale. Mi chiamano un selvaggio. Sono il campione più fiero e spietato che ci sia mai stato. Nessuno può eguagliarmi. Il mio stile è impetuoso. Sono feroce. Voglio il tuo cuore. Voglio mangiare i tuoi figli. Lode ad Allah", così dice Mike Tyson nell'interpretazione di Trevante Rhodes, nei primi istanti del trailer.

La serie tv sarà vietata ai minori

Negli Stati Uniti, la serie tv è stata distribuita da Hulu. In Italia sarà proprio Disney+ a lanciarla, ma l'applicazione dedicata a tutta la famiglia ha rafforzato il suo parental control per l'occasione. La serie, infatti, è ovviamente vietata ai minori: con un efficace sistema di parental control, Disney+ si assicurerà che l'esperienza di visione sia solo per gli adulti. Oltre al "Profilo Bambini" che parte di per sé con delle restrizioni, gli abbonati possono impostare manualmente i limiti di accesso creando profili privati con accesso tramite PIN, per la sicurezza dei più piccoli e la tranquillità degli adulti.