Leopardi – Il poeta dell’Infinito, la miniserie su Rai 1: anticipazioni, trama e cast Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2024 è in programma su Rai Uno, in prima serata, Leopardi – Il poeta dell’infinito, la miniserie evento dedicata alla storia di Giacomo Leopardi. Con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo e Alessio Boni, la regia è affidata a Sergio Rubini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1, è in programma Leopardi – Il poeta dell'infinito, la miniserie che racconta la storia del poeta Giacomo Leopardi. Diretta da Sergio Rubini e coprodotta da Rai Fiction, la serie vedrà l'attore Leonardo Maltese nei panni del protagonista, accompagnato da Cristiano Caccamo nei panni di Antonio Ranieri, amico fraterno di Leopardi.

Le anticipazioni della prima puntata del 7 gennaio di Giacomo Leopardi

Il primo episodio di Leopardi – Il poeta dell'infinito, ambientato nella Napoli del 1837, vedrà la morte di Giacomo Leopardi e la scelta di Antonio Ranieri, suo amico fraterno, di ripercorrere la sua vita. Lotterà per dargli una degna sepoltura prima di raccontare la sua storia.

Cristiano Caccamo, Antonio Ranieri in Leopardi – Il poeta dell'infinito

La trama: il racconto della vita e delle opere del poeta Leopardi

La miniserie in onda su Rai 1 martedì 7 e mercoledì 8 gennaio racconta la storia di Giacomo Leopardi. Parte dalla sua morte e dalla scelta di Antonio Ranieri di ripercorrere la sua vita. Dall'infanzia a Recanati segnata dai divieti del padre allo sfogo della sua rabbia sui libri: quando lo zio Carlo Antici riuscirà a portarlo a Roma, il poeta inizierà a riempire la sua vita con avventure amorose e la pubblicazione delle prime opere letterarie.

Il cast: attori e personaggi

Alessio Boni nei panni del conte Monaldo Leopardi

Leonardo Maltese interpreta il ruolo di Giacomo Leopardi. Con lui, Alessio Boni nel ruolo dell’austero padre, il Conte Monaldo Leopardi. Nel cast della miniserie anche Valentina Cervi nei panni della madre Adelaide Antici, Giusy Buscemi che interpreta l’amata Fanny Targioni Tozzetti, Cristiano Caccamo, nelle vesti dell’amico Antonio Ranieri, Fausto Russo Alesi nella parte del mentore Pietro Giordani, Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine.

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

La miniserie va in onda in due puntate martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2024, in prima serata, dalle ore 21.30, su Rai 1. È possibile seguire la serie evento anche in streaming su RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 7 gennaio entrambi gli episodi sono disponibili sulla piattaforma Rai.

Dove è stata girata la serie tv sul poeta de L’infinito

Leopardi – Il poeta dell’infinito è una produzione in costume ambientata e girata tra la città di Recanati, dov'è nato, poi le Marche, Bari e la Puglia, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna.