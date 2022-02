Lea parte bene: quasi 5 milioni di spettatori per la fiction Rai Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.932.000 spettatori pari al 22.4% consegnando a Rai1 lo scettro di emittente più vista.

Lea – Un nuovo giorno è la fiction di Rai1 con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, in onda da martedì 8 febbraio. La serie tv in quattro puntate, è partita molto bene. La prima puntata, infatti, è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori netti su Rai1, battendo sul filo la concorrenza della partita di Coppa Italia tra Inter e Roma, vinta per 2-0 dai nerazzurri con reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Gli ascolti tv di martedì 8 febbraio 2022

Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.932.000 spettatori pari al 22.4% consegnando a Rai1 lo scettro di emittente più vista. Il secondo programma più visto è su Canale 5: la partita di Coppa Italia Inter-Roma ha conquistato invece 4.903.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Italia 1 Il Principe Cerca Moglie ha fatto registrare un buon ascolto per l'emittente: 1.389.000 spettatori netti per il 6.3% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Un'ora sola vi vorrei, in onda su Rai2, ha fatto registrare 1.146.000 spettatori netti pari al 4.8% di share. Su La7 diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris, fa registrare 1.099.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Rai3 Cartabianca ha conquistato 968.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro fa segnare 914.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Italia’s Got Talent: 763.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Ultimatum dalla Terra, il film con Keanu Reeves, registra 230.000 spettatori con l’1%.

La nuova fiction Rai

La fiction in quattro puntate, Lea – Un nuovo giorno, racconta le vicende di un'infermiera interpretata da Anna Valle. Tornata a Ferrara dopo un periodo di aspettativa, lavora nel reparto di pediatria dell'ospedale, di cui il suo ex marito Marco è il primario. Lea è reduce da un grande dolore. All'ottavo mese di gravidanza ha perso il bebè che aspettava. Poi anche il suo matrimonio è andato in frantumi. Lea è pronta a ricominciare, prodigandosi per i bambini che soffrono.