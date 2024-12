La spiegazione del finale de l’amica geniale 4: il sogno di Lenù sui fratelli Solara e il destino di Lila

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Terminerà con l'appuntamento di lunedì 9 dicembre la quarta e ultima stagione de L'Amica Geniale. Su Rai1 ci sarà infatti la messa in onda degli ultimi due episodi che mettono fine alla trasposizione seriale della tetralogia di Elena Ferrante, incentrata sul rapporto di amicizia tra i personaggi immaginari di Elena Greco e Lila Cerullo. ATTENZIONE SPOILER

Un epilogo che traccia la parabola delle vite di Lenù e Lila ormai in età adulta, dopo la traumatica scomparsa di Tina, la figlia di Lila, sparita nel nulla all'improvviso, durante una conversazione con Nino Sarratore.

La scomparsa della figlia di Lila e il coinvolgimento dei Solara

Una scomparsa, quella di Tina, per cui sono velatamente accusati i fratelli Solara, figure di spicco del rione, da sempre avverse a Lila, che proprio negli episodi centrali di questo quarto capitolo della saga tornano ad avere una rilevanza nel quartiere contrapponendosi a lei senza più timore reverenziale. Un'accusa che in realtà nessuno potrà mai confermare, nemmeno il lettore, visto che sono gli stessi Solara a presentarsi alla porta di Lila per manifestare la loro solidarietà e promettere che faranno di tutto per aiutare lei ed Enzo a ritrovare la bambina. Qui però trovano proprio l'ostilità di Enzo Scanno, che si mostrerà ostile nei loro confronti.

La morte dei fratelli Solara

Poco dopo i fratelli Solara verranno uccisi all'esterno di una chiesa in circostanze che non verranno mai chiarite al lettore. L'unica interpretazione che resta è quella di Lenù, che immagina ad uccidere i due siano stati Pasquale a Nadia, da tempo latitanti e diventati brigatisti, prima di essere arrestati pochi mesi dopo senza però fornire elementi che possano portare a ritenerli esecutori dei due omicidi. Quando Lenù racconterà a Lila dell'uccisione dei due, lei reagirà in preda a una sorta di estasi, spiegando che dal suo punto di vista quello è un segno, è stata Tina, uscita di nuovo dalla sua pancia, a vendicarsi.

Il significato delle bambole consegnate a Elena nell'ultima puntata

L'epilogo de L'Amica Geniale 4, in modo similare a come avverrà nel romanzo, vede Elena lasciare Napoli e allontanarsi definitivamente dalla sua amica, con la quale i rapporti si sfilacceranno sempre più, anche per la scelta di Elena di scrivere della sua amica, cosa che le aveva promesso non avrebbe mai fatto. Ad Elena arriva però da Gennarino notizia della sparizione della madre, improvvisa, Lila non si trova più e la stessa Elena si chiede dove possa essere, pensando anche al peggio. Fino a che non riceve dalla sua amica un regalo che rappresenta, in qualche modo, la chiusura del cerchio del loro rapporto di amicizia. Lila le fa recapitare le due bambole che, quando erano ancora bambine, avevano gettato nel famoso scantinato senza più riuscire a recuperarle. In quel gesto Elena vede l'emblema di un'amicizia indissolubile, che non potrà mai finire nonostante la distanza. Lenù e Lila, infatti, non si vedranno mai più.