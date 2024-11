L’amica geniale 4, anticipazioni terza puntata 25 novembre: Elena partorisce poi impazzisce di gelosia per Lila e Nino

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 25 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel corso del terzo appuntamento con la serie tv con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni e la regia di Laura Bispuri, gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio intitolati rispettivamente La frattura e L'imbroglio. Sia Elena che Lila partoriscono le loro figlie. Elena, notando una certa vicinanza tra Lila e Nino, impazzisce di gelosia. Immacolata muore. Tutti i dettagli della trama della terza puntata de L'Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta. Attenzione spoiler.

L'amica geniale 4, anticipazioni terza puntata del 25 novembre

Le anticipazioni della terza puntata de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, in onda lunedì 25 novembre svelano due episodi particolarmente intensi. Nel quinto episodio, intitolato La frattura, Elena ha da poco partorito. Ha avuto una bambina. Lila decide di recarsi a farle visita insieme a Immacolata. Mentre si trovano a casa di Elena, però, Immacolata si sente male. La donna ha un collasso. Lila e Nino Sarratore intendono portarla subito in ospedale. Elena li lascia fare, ma in realtà impazzisce di gelosia. Per lei è un incubo vedere quella vicinanza tra Nino e Lila.

Immacolata muore, Elena decide di fermarsi e pensare a se stessa

Il sesto episodio de L'amica geniale 4 – Storia della bambina perduta è intitolata L'imbroglio. Anche Lila diventa madre. Anche lei ha una figlia femmina a cui dà nome Tina. Immacolata purtroppo muore. Dopo i funerali, Elena è molto provata. Così decide di fermarsi per un po' per potersi leccare le ferite e dedicarsi a se stessa. Prima, però, fa una promessa al suo editore. Gli assicura che sarà in grado di consegnare il suo romanzo per l'autunno del 1982.