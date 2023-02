La morte di Pirucchio in Mare Fuori, il regista Silvestrini: “Gaetano, un personaggio meraviglioso” A poche ore dalla messa in onda dell’episodio in cui muore il personaggio interpretato da Nicolò Galasso, il regista della serie elogia il lavoro dell’attore: “Gaetano sarà con noi ogni volta che lo sentiremo… quell’odore, l’odore del mare”.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con la morte di uno dei personaggi più amati della serie, la quarta puntata di Mare Fuori 3 andata in onda su Rai2 il 22 febbraio. Il personaggio di Gaetano, interpretato dall'attore Nicolò Galasso, perde la vita portando a conclusione il suo arco narrativo, destinato a rimanere nel cuore dei fan della serie come uno dei caratteri più complessi di questa serie, che è cambiato molto in queste prime tre stagioni.

A salutare Gaetano "pirucchio", è stato il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, che su Instagram ha pubblicato una foto dell'attore proprio nella scena della morte, complimentandosi con l'attore che l'ha interpretato: "Facciamolo un applauso a @nikgalasso che ci ha raccontato un personaggio con un arco meraviglioso. Gaetano sarà con noi ogni volta che lo sentiremo… quell’odore, l’odore del mare".

Cosa succede nella seconda puntata di Mare Fuori

Nella seconda puntata di Mare Fuori 3, Mimmo aiuta Gennaro a distribuire le lenzuola pulite nelle celle, senza farsi notare, però, riesce a rubare un lenzuolo. Wanda va a trovare Carmine, spiegandogli che lo proteggerà, ma gli riferisce di essere deluso perché non ha avuto il coraggio di uccidere Rosa. Carmine avvisa Mimmo: se proverà a fare del male a Rosa, lui lo ucciderà. Gaetano è finalmente libero, va a lavorare nella pizzeria di Tonino. La polizia trova il cadavere di Fabio. Viola si diverte a far arrabbiare Gemma e a farle credere che sia stata lei a causarne la morte. Salvatore si sveglia dal coma, mentre Rosa viene aggredita da Mimmo, che riesce quasi a ucciderla per strangolamento.

Carmine nota Mimmo che esce dal bagno furtivamente, entra e trova Rosa in pericolo di vita. Dopo averla rianimata, Carmine Aggredisce Mimmo. Gianni confessa di aver ucciso Fabio. Massimo va a trovare Gaetano alla pizzeria di Tonino, Mimmo lascia l'IPM con un permesso d'uscita, ma intanto capisce che i Ricci hanno capito e scoperto il suo tradimento. Scopriremo di più sul conto di Cucciolo. All'IPM arriva una nuova educatrice, si chiama Sofia Durante. Mimmo, prima di recarsi in tribunale, va in spiaggia a farsi un bagno. Gaetano gli spunta alle spalle e lo minaccia con la pistola. È stallo alla messicana, i due si puntano le pistole addosso. Ma Gaetano ha scaricato di proposito la pistola, sperando che Mimmo facesse fuoco. Con la morte di Gaetano si chiuderà l'episodio.

Gli ascolti di Mare Fuori

Il successo di Mare Fuori è inarrestabile. La serie, arrivata alla sua terza stagione, è disponibile per intero su RaiPlay, dove ha registrato numeri enormi, che stanno crescendo anche per quel che riguarda la messa in onda televisiva. Dopo la prima puntata, che ha collezionato 1.204.000 pari al 7.5% di share, la serie è cresciuta nella settimana successiva, arrivando a 1.329.000 spettatori (8.1% di share) nella puntata di mercoledì 22 febbraio.