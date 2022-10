La madre di una delle vittime sulla serie Jeffrey Dahmer: “Tutto falso”, la ribellione dei familiari Shirley Hughes, la madre della vittima Tony Hughes, ha dichiarato al Guardian che il modo in cui viene raccontata la morte di suo figlio, nella serie Netflix Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer non corrisponde alla realtà dei fatti.

La madre di una delle vittime di Jeffrey Dahmer ha messo in dubbio l'accuratezza della serie Netflix Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Shirley Hughes, la madre della vittima Tony Hughes, ha dichiarato al Guardian che il modo in cui viene raccontata la morte di suo figlio è fallace, non corrisponde alla realtà dei fatti.

"Non vedo come possano farlo", ha detto l'85enne, "Non capisco come possano usare i nostri nomi e mettere fuori roba del genere". Tony, che era sordo e non poteva parlare, ha incontrato Dahmer in un bar gay di Milwaukee il 24 maggio 1991, secondo l'Associated Press. Dahmer ha quindi portato Hughes a casa, lo ha drogato e ha smembrato il suo corpo, ma ha anche conservato il suo cranio. Stando a quanto riporta l'AP, Shirley Hughes ha partecipato ogni giorno al processo di Dahmer del 1992, quindi è perfettamente in grado di poter fare un confronto tra realtà e finzione scenica, manifestando il suo dissenso.

Twitter/foto segnaletica Tony Hughes e Dahmer

Ma Shirley Hughes non è l'unico membro delle famiglie della vittima a condividere il dispiacere per questo progetto. Il mese scorso, Eric Perry, cugino della vittima Errol Lindsey, ha twittato che la serie diretta da Ryan Murphy sta "traumatizzando di nuovo" la sua famiglia: "Non sto dicendo a nessuno cosa guardare, ma siamo tutti molto arrabbiati per questo show. Si tratta di continuare a traumatizzare chi è stato coinvolto, e per cosa? Di quanti film/spettacoli/documentari abbiamo bisogno?".

Lo sfogo è continuato e ha preso una brutta piega, soprattutto emotiva: "Non sono mai stato contattato in merito allo spettacolo. Penso che Netflix avrebbe dovuto chiedere se ci dispiace o come ci siamo sentiti a realizzarlo. Non mi hanno chiesto nulla. L'hanno fatto e basta". Perry in conclusione ha anche twittato che la sua famiglia non era stata informata del progetto: "La mia famiglia l'ha scoperto quando lo hanno fatto tutti gli altri". Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer al momento è la serie più vista nel mondo, ha scalato la classifica dello streaming Netflix arrivando a scalzare anche colossi come Bridgerton.