La famiglia di Meredith Kercher contro la serie su Amanda Knox: “Un tentativo di rimescolare le carte”

Si chiama The Twisted Tale of Amanda Knox, la miniserie di Disney +, basata sull'autobiografia della giovane ragazza americana arrestata nel 2007 per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia, e per il quale è stata assolta in via definitiva. La famiglia della studentessa uccisa, tramite i legali, si scaglia contro la serie e la Knox, ritenendo che voglia solo trarne profitto. Tra le firme della serie figurano quelle di Monica Lewinsky, la famosa segretaria di Bill Clinton coinvolta nello scandalo politico del 1995 e la stessa Knox sono entrambe produttrici esecutive del progetto in otto puntate.

Parla l'avvocato della famiglia Kercher

È Francesco Maresca, avvocato della famiglia di Meredith Kercher, che in un'intervist al Daily Telegraph commenta il debutto della serie di Disney +: "Amanda Knox vuole chiaramente che questo caso continui" ha dichiarato l'avvocato. Nel corso dell'intervista, però, il legale ha sottolineato come la famiglia di Meredith non si opporrebbe alla realizzazione di un documentario che racconti quanto accaduto in maniera imparziale, che ripercorra uno dei casi più noti della cronaca nera italiana, che ha coinvolto anche America e Inghilterra, vista la provenienza della vittima e di una delle indagate, per l'appunto Amanda Knox. Secondo l'avvocato, la famigli Kercher ritiene di dover assistere ad una "rappresentazione indegna" e sensazionalistica dell'omicidio. Maresca, quindi, prosegue:

Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà'. Ancora una volta, l'attenzione è rivolta a Knox.

L'avvocato, inoltre, ha raccontato di aver mantenuto contatti regolari con la famiglia della studentessa che ha perso la vita circa vent'anni fa a Perugia. La madre e il padre di Meredith sono morti in questi anni, per cui Maresca si interfaccia con la sorella Stephanie e i fratelli Lyle e John.