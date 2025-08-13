Amanda Lear contro HBO, la guerra continua: hanno pubblicato un documentario sulla sua vita senza consenso

L'icona Amanda Lear, 85 anni, non ha intenzione di cedere nella battaglia legale contro HBO per il documentario "Enigma" realizzato sulla sua vita senza il suo consenso. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Andrea Palazzo per Il Messaggero, l'artista rivela i retroscena di questa complessa vicenda giudiziaria.

Il conflitto con HBO

"Dicevano che volevano celebrare la mia carriera, invece era un pretesto per diffondere le solite fake news sulla mia presunta identità transgender", spiega Amanda Lear riferendosi ai produttori della HBO che le avevano inizialmente proposto di collaborare al progetto. La situazione si è rapidamente deteriorata quando l'artista ha scoperto che il network americano aveva deciso di procedere comunque con la produzione, anche dopo il suo rifiuto di partecipare. "Il contratto con i produttori della HBO escludeva certi temi finali hanno deciso di fare tutto a modo loro", continua Lear, sottolineando come la sua mancata collaborazione non abbia fermato i piani della produzione.

Le accuse di manipolazione della verità

La posizione di Amanda Lear è chiara: il documentario HBO presenta una versione distorta della sua vita e carriera. "Sono vittima di una strumentalizzazione", dichiara l'artista, spiegando come la pratica diffusa nel mondo dell'entertainment sia quella di "smascherare" personaggi pubblici che nasconderebbero una presunta identità transgender. "È un vergognoso tentativo di outing, ma non intacca la mia carriera", aggiunge con determinazione. La cantante ha già avviato le procedure legali e sta valutando ulteriori azioni, inclusa la possibilità di coinvolgere il proprio legale storico. Nonostante la controversia legale, Amanda Lear non si ferma. L'artista ha rivelato di avere diversi progetti in cantiere, tra cui collaborazioni cinematografiche e musicali. Ha terminato il suo nuovo film Toujours Possibile, dimostrando che nonostante l'età e nonostante le grane legali, la sua voglia di esprimersi non si è fermata.