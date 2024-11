video suggerito

Il ritorno di Terence Hill in Don Matteo è stato come il suo addio, un bluff costruito benissimo Il quinto episodio della nuova stagione di Don Matteo era molto atteso per il ritorno di Terence Hill dopo la misteriosa uscita della scorsa stagione. Un ritorno atipico, che ha il sapore del bluff architettato con maestria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Era un momento attesissimo per i fan della fiction, ma il ritorno di Terence Hill in Don Matteo è molto simile a come era stato il suo addio, una sorta di uscita di scena bluff senza una reale spiegazione. La puntata del ritorno dello storico protagonista della serie, che ha conservato il suo nome ma non il suo volto, si è rivelata una scaltrissima operazione burla, in cui il personaggio fa effettivamente ritorno per pochi secondi, ma solo nella mente del maresciallo Cecchini.

Le "apparizioni" di Don Matteo

L'occasione è stata quella del quinto episodio di Don Matteo 14, dal titolo La strada giusta. Oltre al piano narrativo del caso misterioso da risolvere su cui si impernia ogni singolo episodio della fiction, tutta la puntata ha visto al centro delle vicende il personaggio interpretato da Nino Frassica, rimasto "orfano" del suo migliore amico dopo l'enigmatico finale della tredicesima stagione, quella dell'avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova. Nel corso della puntata il maresciallo Cecchini si convince dell'organizzazione di una festa a sorpresa per il suo compleanno e che Don Matteo si presenterà a sorpresa in quell'occasione. Negli stessi giorni inizia quindi ad avere delle visioni, ma tutti gli continuano a ripetere che Don Matteo è in Africa.

Cecchini lo vede ovunque, in strada si figura Don Matteo che saluta persone, fino a vederlo sfrecciare in bicicletta, tipica posa del personaggio di Terence Hill. Proprio in quel momento perde i sensi ed è costretto ad alcuni giorni di riposo, ma proprio mentre si riprende dal mancamento le visioni continuano, in televisione e in chiesa, dove avviene l'effettivo cameo di Terence Hill.

Una delle "apparizioni" di Don Matteo

Il vero incontro tra Cecchini e Don Matteo

ùCecchini si confida al prete in un breve dialogo, fino a dirgli di sentire la sua mancanza. A osservarli, in realtà a osservare il solo Cecchini che parla da solo, c'è proprio Raoul Bova nei panni di Don Massimo. L'episodio sembra volgere al termine senza un vero incontro tra Cecchini e Don Matteo, ma proprio in chiusura di puntata, in occasione del compleanno del maresciallo Cecchini, Don Massimo si avvicina a lui facendogli gli auguri e passandogli un telefono. Dall'altra parte c'è, ovviamente, Don Matteo e la puntata si chiude sulla commozione di Cecchini, che gli chiede come sta.

Gli ascolti della nuova stagione di Don Matteo

Lo stratagemma per consentire a Don Matteo la sua riapparizione senza un effettivo ritorno funziona. Una scelta furba che si rivela una dedica all'amato personaggio, legata alla sua spalla per tutte le prime tredici stagioni della popolarissima fiction. Serie che quest'anno sta registrando un andamento ondivago in fatto di ascolti. L'ultima stagione si era chiusa oltre il 30% di share, con più di 6 milioni di spettatori e la stagione 14 è partita 4.930.000 spettatori con il 27.8% di share. Poi, con il passare delle settimane, c'è stato un calo consistente fino ai 3.759.000 spettatori pari al 20.7% di share. In calo sì, ma comunque al di sopra della media di buona parte dei prodotti fiction Rai in questa stagione.