video suggerito

Perché Don Matteo 14 non va in onda stasera e quando torna con le nuove puntate su Rai 1 Don Matteo 14 non andrà in onda il 14 novembre. Questa sera, infatti, il palinsesto di Rai1 è stato modificato per la UEFA Nations League. Al posto della fiction con Raoul Bova, infatti, dalle 20.30 andrà in onda Belgio – Italia. Ai fan della serie toccherà aspettare il 21 novembre per continuare a seguire le avventure degli abitanti di Spoleto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Don Matteo 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Don Matteo 14 non andrà in onda il 14 novembre. Questa sera, infatti, i vertici Rai hanno deciso di modificare il palinsesto di Rai1 a causa della UEFA Nations League. Al posto della nota fiction con Raoul Bova, dalle 20.30 andrà in onda Belgio – Italia, il quinto match della fase a gironi del torneo. I fan della serie, dunque, dovranno aspettare per continuare a seguire le avventure degli abitanti di Spoleto, visto che la puntata di oggi salta e non verrà recuperata.

Quando va in onda la nuova puntata di Don Matteo 14 su Rai 1

La puntata di Don Matteo 14 del 14 novembre non verrà recuperata e il prossimo appuntamento della fiction è per giovedì 21 novembre. Inizialmente, sembrava che Don Matteo dovesse andare martedì 12 novembre, per non dover saltare l'appuntamento settimanale. Alla fine, però, in Rai hanno deciso di rimandare Don Matteo direttamente alla prossima settimana. La scelta nasce dalla volontà di non far scontrare la fiction con le ATP finals di Tennis in programma proprio per il 12 novembre su Rai 2, in cui gli appassionati hanno assistito alla sfida tra Jannik Sinner e Taylor Fritz.

Le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 14 del 21 novembre

Nella nuova puntata della fiction, al centro della trama ci saranno le vicende di Vittoria, che si prepara a vivere il giorno più importante della sua vita: il matrimonio con il suo compagno, peccato che un imprevisto sconvolgerà i suoi piani. Poco prima della cerimonia, infatti, il futuro sposo verrà arrestato, mettendo fine al sogno delle nozze e costringendo Vittoria ad affrontare un periodo difficile. Nel frattempo, Diego Martini, venuto a conoscenza dell'annullamento della cerimonia, non riuscirà a nascondere una certa soddisfazione, essendo ancora innamorato di lei. Nell'episodio, si parlerà anche dei preparativi per il compleanno del maresciallo Cecchini. L'intento era quello di organizzargli una festa a sorpresa, ma il festeggiato comincerà a nutrire qualche sospetto. L’evento sarà arricchito dalla presenza di un ospite inatteso: Don Matteo, interpretato da Terence Hill, che tornerà a Spoleto per festeggiare il suo un amico dopo una lunga assenza.