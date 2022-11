Il Prosciutto di Parma diventa star del gusto, una serie tv Rai dedicata all’eccellenza italiana Si intitola “Dolce Vita – Parma is Everywhere” la serie presto disponibile su RaiPlay: un viaggio lento e appassionato che guiderà un gruppo di influencer alla riscoperta dei piaceri del gusto attraverso l’iter di preparazione di una delle eccellenze del Made in Italy.

A cura di Giulia Turco

È tra le eccellenze del Made in Italy, una vera e propria star della tavola e simbolo del territorio emiliano. Presto, il Prosciutto di Parma sarà anche protagonista di una serie tv, prodotta grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, dedicata alla sua terra di origine e al suo secolare metodo di produzione.

“Dolce Vita – Parma is Everywhere” disponibile su RaiPlay

Si intitola “Dolce Vita – Parma is Everywhere” la serie che presto sarà disponibile sulla piattaforma streaming RaiPlay. Un viaggio lento e appassionato, quello che guiderà un gruppo di influencer e creator digitali alla riscoperta dei piaceri del gusto. I sei episodi, diretti dal regista Marco Missano, racconteranno una serie di incontri inaspettati per i protagonisti che, diretti verso il Festival del Prosciutto di Parma, si troveranno costretti ad una tappa sulle colline emiliane. Qui si concederanno il lusso di sfuggire ai ritmi frenetici della loro vita quotidiana, per lasciare spazio ai sapori della buona tavola, alle partite di briscola e alla compagnia di nuovi amici.

Tra i protagonisti anche Valerio Braschi vincitore di Masterchef

Protagonista di questa missione, sarà Valerio Braschi, stella nascente della ristorazione nonché vincitore della sesta edizione di Masterchef, il noto cooking show targato Sky. Il suo obiettivo sarà convincere il trio di nativi digitali, formato da Stephanie Glitter, Annie Mazzola e Gabriele Vagnato, a lasciare da parte lo smartphone per disconnettersi con il gusto. Non da meno, sarà al centro del racconto il Prosciutto di Parma, presentato ai giovani protagonisti su appetitosi taglieri da gustare sullo sfondo delle colline emiliane. Preparato da sempre senza l’utilizzo di conservanti e additivi, delizierà i palati con il suo gusto unico e inconfondibile, ma soprattutto al naturale. Gli assaggiatori impareranno a conoscere e ad apprezzare il suo lungo iter di preparazione che si conclude con una stagionatura paziente, di almeno 12 mesi, forgiata con la tradizionale corona ducale, simbolo inconfondibile dell’autenticità del Prosciutto di Parma.