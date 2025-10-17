Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Marcello prenderà una decisione dolorosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in onda dal 20 al 24 ottobre. Marcello è sempre più confuso sui suoi sentimenti e prenderà una decisione dolorosa. Umberto non si fida di Greta, mentre Odile vorrebbe assumerla in Galleria. Caterina confida il suo segreto. L’appuntamento alle ore 16 su Rai1.

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre. La trama dei nuovi episodi racconta colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso: Marcello è sempre più confuso sui suoi sentimenti, Caterina confida il suo segreto e intanto Umberto continua a nutrire dubbi su Greta. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni di lunedì 20 ottobre

Mancano pochi giorni alle nozze e Adelaide prova a coinvolgere Marcello nei preparativi, ma è evidente che qualcosa lo distrae, sebbene stia cercando di non far insospettire la contessa. Intanto Johnny ottiene il posto alla Caffetteria, mentre Odile è rimasta sorpresa dal lavoro di Greta e sta pensando di prenderla con sé alla Galleria Milano Moda. Umberto, però, si oppone e continua ad interrogare la ragazza perché c'è qualcosa che non lo convince.

La trama dell'episodio di martedì 21 ottobre

Rodolfo Sacchi, dopo l'aggressione di Rosa, è stato arrestato e lei è stata dimessa dall'ospedale, ma vive comunque un forte stato d'ansia. A questo si aggiunge il bacio con Marcello, che non riesce a dimenticare. Paola, la moglie di Rodolfo vorrebbe incontrare Rosa, perché anche lei ha subito violenze dal marito. Nel frattempo, Marina Valli si reca al Paradiso per scegliere l'abito nuziale di Adelaide e intanto lavora con Matteo al musicarello. Delia potrebbe perdere l'occasione di partecipare alla sfilata degli Ambrosini, ma sarà grazie all'aiuto di Johnny che le cose cambieranno.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 ottobre

Monsignor Giglio è giunto a Villa Guarnieri per benedire gli sposi, ma Umberto non perde occasione per stuzzicare Marcello, tormentato dai suoi dubbi. Odile si è decisa e propone a Greta di lavorare come stilista in Galleria, i fratelli Marchesi sono orgogliosi del loro piano che, al momento, sembra filare liscio. Intanto Irene deve trovare una Venere che sostituisca Elvira. Marina si propone come cantante alla nozze, ma la sua richiesta non viene accolta come avrebbe sperato.

Le anticipazioni di giovedì 23 ottobre

Fulvio ha scoperto che Caterina gli ha detto una bugia, Delia è preoccupata perché pensa che Gianlorenzo si sia offeso per la scelta di andare alla sfilata da sola. Rosa vuole incontrare Marcello per prendere una decisione finale. Fulvio non sa come parlare con sua figlia e chiede a Concetta come dovrebbe muoversi, intanto Caterina si decide a confidare alle Veneri il suo segreto. Johnny viene scoperto e il fatto che dorma nel ballatoio fa infuriare Ciro, per fortuna interviene Mimmo.

Cosa succede nella puntata di venerdì 24 ottobre

Marcello parla con Matteo e gli rivela quanto è accaduto quando Rosa è stata aggredita. Barbieri decide di affrontare i suoi dubbi, in vista delle nozze con Adelaide, Fulvio è sconvolto per il segreto di Caterina e parla con Roberto. Delia e Botteri chiariscono le loro incomprensioni, Umberto chiede ad Adelaide una tregua, mentre Marcello prende una decisione per lei dolorosa.