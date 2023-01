Il Nostro Generale: cast e puntate della miniserie con Sergio Castellitto su Carlo Alberto Dalla Chiesa Dal 9 gennaio va in onda in prima serata su Rai1 “Il Nostro Generale”, la mini serie dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa interpretato da Sergio Castellitto. Nelle quattro puntate della fiction si racconta l’impegno professionale, ma anche la vita privata del Generale. Tra gli altri interpreti compaiono anche Teresa Saponangelo e Antonio Folletto.

Dal 9 gennaio va in onda in prima serata "Il Nostro Generale" la fiction su Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. Accanto al noto attore, compaiono anche Antonio Folletto e Teresa Saponangelo. La mini serie, divisa in quattro puntate per un totale di otto episodi, racconta la vita del Generale, sia dal punto di vista professionale, quando fu trasferito insieme alla sua famiglia a Torino per contrastare l'avanzata delle Brigate Rosse. In quegli anni il generale fu particolarmente attivo nel fronteggiare il terrorismo, ma nella fiction si mostra anche l'aspetto più intimo della sua persona, dedicato al rapporto con la moglie e i figli.

Il cast di Il Nostro Generale su Rai 1: attori e personaggi

Oltre a Sergio Castellitto che è il protagonista della fiction nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa, troviamo poi altri attori noti che hanno partecipato a diverse produzioni tv.

Teresa Saponangelo è Dora Fabbro: la moglie di dalla Chiesa

la moglie di dalla Chiesa Claudia Marchiori interpreta Emanuela Setti Carraro, seconda moglie del generale, morta con lui nell'attentato

interpreta Emanuela Setti Carraro, seconda moglie del generale, morta con lui nell'attentato Antonio Folletto è Nicola

è Nicola Camilla Semino Favro interpreta Rita

interpreta Rita Flavio Furno è Gian Paolo Sechi: uno dei più stretti collaboratori di dalla Chiesa

è uno dei più stretti collaboratori di dalla Chiesa Andrea Di Maria interpreta Trucido

interpreta Trucido Romano Reggiani interpreta un funzionario

interpreta un funzionario Viola Sartoretto interpreta Minnie

interpreta Minnie Stefano Rossi Giordani interpreta Tedesco

interpreta Tedesco Alessio Praticò è Umberto Bonaventura

è Umberto Bonaventura Ninni Bruschetta interpreta Tommaso Buscetta

interpreta Tommaso Buscetta Enrico Lo Verso è Pio La Torre

è Pio La Torre Ascanio Balbo è Alberto Franceschini

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate che compongono la miniserie sono quattro, ognuna delle quali si compone di due episodi distinti, per un totale di otto episodi. Per chi non riuscisse ad assistere in diretta alla fiction, può recuperarla servendosi del sito streaming della Rai, ovvero RaiPlay, dove vedere la puntata in contemporanea della messa in onda, oppure on demand, selezionando "Il Nostro Generale" nell'elenco delle fiction.

La trama: la storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

La fiction racconta la vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa, partendo dal 1973, quando il Generale, comandante della Legione di Palermo, viene trasferito a Torino. Qui si trova a dover fronteggiare azioni violente e propaganda da parte delle Brigate Rosse, ragion per cui dà vita ad una squadra specializzata che possa affrontare i disordini di quegli anni, provando così a salvare il suo paese. L'obiettivo della fiction è quello di raccontare la prontezza strategica del Generale che ha messo al centro del suo lavoro la lotta al terrorismo. Ma nella miniserie viene lasciato spazio anche il suo privato, con il racconto dell'amore con Dora Fabbro, prima moglie di Dalla Chiesa, scomparsa prematuramente, il rapporto con i suoi figli Rita, Nando e Simona, poi l'incontro con Emanuela Setti Carraro, sua seconda consorte, che perderà la vita al suo fianco durante l'attentato a Palermo.