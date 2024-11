Il fratello di Sarah Scazzi rompe il silenzio sulla serie Qui non è Hollywood: “Ho pianto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Claudio Scazzi e l'attore Leonardo Bianconi che lo interpreta nella serie Qui non è Hollywood

Qui non è Hollywood racconta l'omicidio di Sarah Scazzi. In questi giorni, il fratello Claudio ha commentato la serie diretta da Pippo Mezzapesa con Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli, Imma Villa e Federica Pala. Poche semplici parole per esprimere il suo apprezzamento per il progetto.

Claudio Scazzi ha apprezzato la serie Qui non è Hollywood

Claudio Scazzi ha apprezzato la serie sul delitto di Avetrana. In questi giorni, ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae l'attore Leonardo Bianconi che nella serie Qui non è Hollywood ha interpretato proprio Claudio Scazzi. Il fratello della piccola Sarah ha commentato: "Un plauso a Leonardo Bianconi che mi ha impersonato nella serie televisiva". A chi, nei commenti, rimarcava la straordinaria somiglianza tra l'attore Leonardo Bianconi e Claudio, definendolo addirittura il suo "sosia", Scazzi ha replicato: "Sì, è vero".

La commozione nel ripercorrere l'omicidio di Sarah Scazzi

Nei commenti al post in tanti si sono detti d'accordo con lui circa la qualità del progetto. Un utente ha evidenziato quanto sia emotivamente difficile assistere alla serie sul delitto di Avetrana: "Veramente bella ma nello stesso momento triste mi sono messo a piangere". Claudio Scazzi, allora, ha ammesso che anche per lui è stato commovente guardare gli episodi: "Sì, è capitato anche a me".

Ha ringraziato, poi, chi scriveva: "Una serie stupenda che ha reso giustizia a Sarah e alla famiglia Scazzi". Tra i commenti, ovviamente, non sono mancati messaggi che rendevano omaggio alla memoria di Sarah Scazzi:

Bellissima serie….un abbraccio a te caro Claudio e un pensiero per tua sorella/ Sarah per sempre/ Dieci minuti dall'inizio della seconda puntata ho pensato: "Mi manca Sarah"/ Un abbraccio Claudio! Mi si spezza il cuore, un bacio a Sarah ovunque essa sia.