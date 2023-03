Il commissario Ricciardi 2, anticipazioni quarta puntata del 27 marzo: l’ultima indagine di Ricciardi Il commissario Ricciardi 2 va in onda lunedì 27 marzo con la quarta e ultima puntata. Il titolo della puntata è Rondini d’inverno. In quest’ultimo episodio, il dramma si consuma in scena: un famoso attore spara alla moglie a teatro, ma il proiettile a salve dell’arma è sostituito con uno vero.

Le anticipazioni della quarta eultima puntata della nuova fiction Rai Il commissario Ricciardi 2, in onda lunedì 27 marzo. Il titolo della nuova puntata è Rondini d'inverno. In questo nuovo episodio con Lino Guanciale, Antonio Milo, Fiorenza D'Antonio, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Enrico Ianniello e Marco Palvetti, il commissario Ricciardi dovrà risolvere il caso di un omicidio avvenuto sul prestigioso palcoscenico del Teatro Splendor. Il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena a sua moglie. Il proiettile a salve, però, è stato sostituito con uno vero. Chi è stato? Intanto, Ricciardi fa finalmente chiarezza sui suoi sentimenti per Enrica. Per vedere la quarta e ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2 in diretta, l'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Il commissario Ricciardi 2, anticipazioni quarta puntata in onda lunedì 27 marzo

La quarta e ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2 si chiama "Rondini d'inverno" tratto dall'omonimo romanzo "Rondini d'inverno. Sipario per il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni, pubblicato per la prima volta il 4 luglio 2017 per Einaudi. Si consuma in scena un dramma della gelosia. Siamo sul palcoscenico più prestigioso, quello del teatro Splendor, dove il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena a sua moglie Fedora Marra. È previsto dal copione, ma il proiettile a salve dell'arma è stato sostituito con uno vero. Chi è stato? È stato davvero l'attore Gelmi?

Il commissario Ricciardi chiarisce i suoi sentimenti

Nella quarta ed ultima puntata della seconda stagione de Il commissario Ricciardi, terrà banco ovviamente l'enigma sentimentale: cosa succederà tra lui ed Enrica? Questa volta, a indirizzare il commissario Ricciardi nelle indagini saranno per l'appunto i sentimenti, quelli che ancora sa di provare. Il destino impone il suo disegno nella vita del commissario e dei suoi amici più cari.

