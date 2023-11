I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà? Cosa sappiamo della prossima stagione della serie I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà? La quinta stagione della fiction con Alessandro Gassmann tratta dai libri di Maurizio de Giovanni non è stata ancora confermata. Fanpage.it apprende che si starebbe ragionando sul futuro della serie.

Lunedì 13 novembre si chiude la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone e sono tantissimi gli appassionati che in queste ore si stanno chiedendo se ci sarà la chiusura definitiva della serie dopo l'ultima puntata oppure se ci sarà il rinnovo per la quinta stagione. Ma se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà oppure no, resta ancora un quesito da risolvere. Ci sono una serie di indizi che ci spingono a dare una risposta, oltre ad avere la possibilità di anticipare novità sul futuro. Ecco cosa sappiamo al momento.

I libri di Maurizio de Giovanni sono finiti

Il primo aspetto che va considerato è che in questa quarta stagione è andato in scena anche l'episodio adattato dall'ultimo romanzo della saga de I Bastardi di Pizzofalcone, "Angeli", pubblicato nel 2021. Il materiale letterario sarebbe quindi terminato, ma va chiarito che anche se Maurizio de Giovanni non dovesse pubblicare nuovi libri della saga (cosa improbabile perché non ne è stata mai annunciata la fine), gli sceneggiatori potrebbero comunque lavorare alla storia in maniera indipendente.

Maurizio de Giovanni e la copertina dell’ultimo romanzo tratto dalla saga dei Bastardi di Pizzofalcone

Le parole dei protagonisti su una quinta stagione

Il secondo aspetto che va considerato è relativo a quelle che sono state le parole dei protagonisti oltre alle loro situazione contrattuali. Alessandro Gassmann, protagonista nel ruolo dell'ispettore Lojacono, ha dichiarato su X: "Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro, siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a Maurizio De Giovanni, senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi”. Anche Massimiliano Gallo, che nella fiction interpreta Luigi Palma, non chiude la porta a una quinta stagione ma nel corso di una intervista a TeleSette ammette: "Bisognerà capire se riusciremo a esserci tutti". Il riferimento è alla possibilità che tutto il cast possa essere confermato dati gli impegni: Simona Tabasco è diventata un'attrice internazionale dopo il successo di The White Lotus 2. Ha già lasciato Doc – Nelle tue mani, quindi potrebbe lasciare anche questa serie.

Quando sapremo se I Bastardi di Pizzofalcone 5 si farà

Il rinnovo della serie I Bastardi di Pizzofalcone non è un fatto di ascolti. Quelli, infatti, sono ottimi: a guardare i risultati, la serie dovrebbe essere rinnovata senza problemi. Stando, però, a quanto apprende Fanpage.it, la serie non è stata ancora ufficialmente rinnovata ma nelle prossime ore sarebbe previsto un summit con la produzione che farà il punto sul futuro. La quinta stagione, quindi, potrebbe non essere un'ipotesi così remota.