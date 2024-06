video suggerito

Gomorra 10 anni dopo, dove vedere lo speciale sulla serie tv in diretta e in streaming e a che ora Lo speciale Gomorra La Serie andrà in onda in occasione dei 10 anni dal debutto della serie tv dei record domenica 2 giugno, in prima serata su Sky Atlantic. Sarà disponibile alla visione anche in streaming e on demand: tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel maggio 2014 esordiva su Sky la prima stagione di Gomorra, e 10 anni dopo, i protagonisti della serie televisiva di successo si ritrovano per lo speciale Gomorra La Serie. L'appuntamento è per il 2 giugno dalle 21.15 su Sky Atlatic, e in streaming su NOW, e vedrà la partecipazione degli attori che hanno scritto le pagine della serie dei record, da Marco D'Amore, Salvatore Esposito, i famosi Ciro e Genny, a Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Ivana Lolito e Cristina Donadio.

Dove vedere Gomorra 10 anni dopo in diretta tv e streaming

Marco D'Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito

Lo speciale Gomorra La Serie andrà in onda domenica 2 giugno su Sky, dalle 21.15 su Sky Atlantic, e in streaming su NOW. Sarà inoltre disponibile anche on demand con 58 episodi e un film di grande successo legato alla serie, L'immortale, lo spin off che fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione che racconta la storia di Ciro, il personaggio interpretato da Marco D'Amore.

A che ora vedere lo speciale sulla serie tv con Salvatore Esposito e Marco D’Amore

Lo speciale di Gomorra in onda il 2 giugno inizierà su Sky Atlantic alle ore 21.15. Sarà possibile vederlo in un secondo momento on demand o in streaming su NOW. Il prodotto Sky ha stravolto le logiche e i linguaggi della serialità italiana nel 2014, come raccontato da Roberto Saviano che a Fanpage.it ha raccontato la genesi della serie, le difficoltà realizzative e anche la motivazione dietro al progetto nato con l'obiettivo di cambiare le regole del gioco "raccontando il male dalla parte del male".

La programmazione speciale di Sky per celebrare Gomorra

In occasione dei 10 anni dal debutto e mentre prepara il terreno per il futuro della saga, Sky dedicherà un intero canale a Gomorra. Sky Atlantic +1 si trasformerà in Sky Atlantic Gomorra: offrirà ai fan una maratona delle stagioni precedenti con contenuti speciali ed esclusivi. Si parla già di un prequel al quale Sky Studios e Cattleya stanno già lavorando. Scrive SkyTg24 che sarà raccontata l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, interpretato ancora da Fortunato Cerlino.

Fortunato Cerlino e Maria Pia Calzone nei panni di Don Pietro Savastano e Donna Imma (Foto di Emanuela Scarpa)