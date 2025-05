video suggerito

Gerri, anticipazioni ultima puntata del 26 maggio: Gerri si avvicina alla verità sul suo passato Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Gerri, la fiction in prima serata su Rai1, in onda lunedì 26 maggio alle ore 21:30. Nella fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani, l'ispettore pugliese è sempre più vicino a scoprire la verità sul suo nebuloso passato.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Gerri, in onda lunedì 26 maggio 2025 dalle ore 21:30 su Rai1. Nel quarto episodio della fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, Gerri ricompone alcuni tasselli del suo passato, aiutato dal Marinetti. Intanto, si occupa di un'indagine piuttosto complicata. L'appuntamento con il finale di stagione è lunedì in prima serata.

Gerri, anticipazioni quarta puntata del 26 maggio

Stando alle anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Gerri, il cui episodio principale si intitola "Ogni promessa è debito", l'ispettore pugliese lavora ad un caso piuttosto delicato. Una giovane donna, di nome Ketty Capasso, viene trovata senza vita nella sua abitazione, è chiaro che sia stata brutalmente assassinata. La squadra inizia ad indagare e i primi sospetti si concentrano sul suo fidanzato. Facendo una serie di accertamenti e domande a chi era vicino alla ragazza, si scopre che l'uomo usava violenza contro di lei, picchiandola, già da diversi anni e al momento non si riesce a trovare, sembra essere scomparso nel nulla. La coppia aveva anche due bambini che, però, in assenza dei genitori sono stati affidati ad una casa famiglia. Intanto le ricerche del team di Gerri continuano e si scopre che Ketty aveva più di un nemico, ci sarebbe stato qualcun altro che, infatti, aveva più di un motivo per volersi liberata della donna.

Gerri indaga sul suo passato e va alla ricerca di un amico di infanzia

Nel frattempo, Gerri non smette di indagare sul suo passato e pezzo dopo pezzo mette insieme i tasselli, servendosi anche dei risultati delle ricerche portate avanti, quasi a sua insaputa, da Marinetti. È così che l'ispettore si mette sulle tracce di Tano, un suo amico di infanzia, da cui sa di poter scoprire qualcosa di cui prima non era a conoscenza. Per Gerri non sarà facile entrare così a fondo in un passato sbiadito di cui ha ricordi solo sbiaditi e nessuna certezza.