Gerri, anticipazioni seconda puntata 12 maggio: Gerri e Lea sempre più complici, Marinetti indaga sull’ispettore Le anticipazioni della seconda puntata di Gerri, la fiction in prima serata su Rai1, in onda lunedì 12 maggio alle ore 21:30. Nella fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani, i due si troveranno ad indagare su un caso piuttosto delicato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Gerri, in onda lunedì 12 maggio 2025 dalle ore 21:30 su Rai1. Nel secondo episodio della fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, Gerri e Lea si trovano ad indagare da soli su un caso molto più difficile di quanto potessero immaginare. Intanto Marinetti continua ad indagare sul passato di Gerri, cercando di scoprire qualcosa in più sulle sue origini. L'appuntamento è lunedì in prima serata.

Gerri, anticipazioni seconda puntata del 12 maggio

Nella anticipazioni della seconda puntata Gerri e Lea si trovano di turno in Questura durante la notte di Natale, improvvisamente vengono segnalati dei colpi d'arma da fuoco in un deposito abbandonato. I due si recano immediatamente sul posto e scoprono che a sparare è stata l'arma di una collega, della quale però non si hanno più tracce. I due poliziotti iniziano ad indagare con le informazioni che hanno a loro disposizione e scoprono una realtà che prima d'ora non conoscevano, si tratta di Villa del Possibile, una struttura che aiuta donne in difficoltà, ma che nasconde traffici poco leciti.

Marinetti continua ad indagare sul passato di Gerri

Nel frattempo, sempre più preoccupato del comportamento che Gerri sta adottando in Questura, dove sembra essersi isolato dal gruppo di lavoro, soprattutto dopo la sfuriata di Santeramo, Alfredo Marinetti è deciso a portare avanti le ricerche sul conto dell'ispettore. Il suo intento è quello di provare a scoprire qualcosa in più sul suo passato che, da sempre, lo tormenta. Ad aiutarlo in questa impresa c'è anche anche la vicequestore Giovanna Aquarica, che ha particolarmente a cuore Esposito. Nel frattempo, anche se provano a desistere, Gerri si avvicina a Lea, con la quale trova una certa affinità, complice anche l'atmosfera natalizia di Trani.