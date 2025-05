video suggerito

Ascolti tv lunedì 12 maggio: chi ha vinto tra l'Isola dei Famosi e Gerri Chi ha vinto tra la serie di Rai1 Gerri e la seconda puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 12 maggio.

A cura di Sara Leombruno

Foto Veronica Gentili Frezza La Fata/IPA

I dati Auditel dei programmi trasmessi nella prima serata di ieri, lunedì 12 maggio. Nei palinsesti spazio a serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la seconda puntata della serie Gerri con Giulio Beranek. Su Canale5, la seconda puntata dell'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Ecco gli ascolti di lunedì 12 maggio.

La sfida degli ascolti TV tra Gerri e l'Isola dei Famosi

Nella prima serata di ieri, lunedì 12 maggio, Rai1 ha trasmesso la fiction Gerri con Giulio Beranek, Valentina Romani, Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia e Lorenzo Adorni. La seconda puntata è stata seguita da 3.220.000 spettatori pari al 19% di share, aggiudicandosi la serata degli ascolti. Su Canale5 in onda l'Isola dei Famosi, il reality condotto da Veronica Gentili. La puntata, nella quale è stato eliminato Lorenzo Tano, ha registrato 2.049.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda Audiscion. Il programma comico con Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross ha registrato 524.000 spettatori pari al 3.2%. Rai3 ha proposto Lo stato delle cose. Il programma condotto da Massimo Giletti ha interessato 726.000 spettatori (4.6%). Su Italia1, la serie tv FBI: Most Wanted ha interessato 1.002.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4, Quarta repubblica è stato seguito da un a.m. di 741.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 il consueto appuntamento con GialappaShow. La trasmissione ha interessato 805.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove, Little Big Italy ha registrato 456.000 spettatori (2.5%). La7 ha trasmesso Piazzapulita – 100 minuti, che è stato seguito da 787.000 spettatori e il 4.4%.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Nella sfida dell'access prime time, su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Jasmine dalla Toscana. Il programma è stato seguito da 5.904.000 spettatori (28.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.881.000 spettatori pari al 13.8%