Ad Affari Tuoi Jasmine cede al fidanzato e non accetta l'offerta, De Martino: "Il coraggio viene premiato" Jasmine e Matteo sono i protagonisti della partita di Affari Tuoi in onda lunedì 12 maggio. Dopo una partita fatta di alti e bassi si ritrovano in un finale definito dal Dottore come "tutto o niente". I due non accettano la sua offerta e decidono di giocare fino alla fine.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 12 maggio gioca Jasmine per la Regione Toscana. La concorrente è accompagnata dal fidanzato Matteo e dalla ruota pesca il pacco numero 8. Nel corso dei vari appuntamenti della trasmissione Jasmine, che fa la cantante come secondo lavoro, si è esibita in diversi brani e anche nel giorno in cui è protagonista non si sottrae al compito. Se i due non tornano a casa a mani vuote il merito è soprattutto di Matteo.

La partita di Jasmine e Matteo

I primi sei tiri di Jasmine si aprono con un rosso: via 15mila euro. A seguire poi, grande gioia per l'apertura del pacco che contiene la specialità regionale di oggi: il panforte. Poco dopo, però, la batosta: via 200mila euro. Con i tiri successivi, eliminati dal tabellone 20, 0 e 30mila euro. La prima offerta del Dottore da 30mila euro viene rifiutata. Jasmine perde prima 20mila poi 10mila euro. "Siamo sempre lì" commenta Stefano De Martino parlando della cifra. I due concorrenti si abbracciano felici quando Gennarino li raggiunge.

Gennarino, il cagnolino mascotte di Affari Tuoi

Il Dottore propone il cambio, ma la coppia di fidanzati dice no. "L'8 è la mia data di nascita" rivela Jasmine. Successivamente, via due blu da 10 e 200 euro e un rosso da 5mila euro. Stefano De Martino chiede alla concorrente di intonare una canzone e lei opta per I giardini di marzo di Lucio Battisti, poco dopo rifiuta il secondo assegno offerto da Pasquale Romano da 35mila euro. Quando anche il blu da 50euro viene eliminato, i due rifiutano nuovamente il cambio. Stefano De Martino batte poi il cinque alla coppia, fiera di aver trovato 1 euro. Il Dottore mette a disposizione un assegno da 40mila euro, ma Jasmine dice di no. "Peccato" si lamenta la concorrente quando perde i 300mila euro. "Io credo nel numero 8" ribadisce, senza accettare l'ennesimo cambio. "Le partite cambiano da così a così in un attimo" osserva il conduttore nel momento in cui viene aperto il pacco contenente 100mila euro. I fidanzati non accettano neanche l'offerta da 15mila euro.

Il finale di Jasmine e Matteo

Nelle battute finali, via 50mila. A questo punto, però, Jasmine sceglie di cambiare il proprio pacco con il 3. "È un numero legato allo sport. È sempre stato il mio numero di maglia ed è un numero perfetto" ammette Matteo. La mossa si rivela giusta: la concorrente aveva pescato solo 100 euro. Il finale si prospetta come un "tutto o niente". Da una parte 75mila, dall'altra 500 euro. Il Dottore propone allora 25mila euro e i due si chiedono a lungo quale sia la scelta più corretta, alla fine, per volere di Matteo, proseguono nel gioco. "Il coraggio viene premiato" esulta De Martino quando si scopre che Matteo e Jasmine tornano a casa con 75mila euro.