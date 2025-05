video suggerito

Gerri, anticipazioni terza puntata 19 maggio: Gerri farà una scoperta che lo turberà Le anticipazioni della terza puntata di Gerri, la fiction in prima serata su Rai1, in onda lunedì 19 maggio alle ore 21:30. Nella fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani, un mistero del passato turba l’ispettore pugliese. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Gerri, in onda lunedì 19 maggio 2025 dalle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio della fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, L'appuntamento è lunedì in prima serata.

Gerri, anticipazioni terza puntata del 19 maggio

Nelle anticipazioni della terza puntata della fiction in prima serata su Rai, intitolata Angelo che sei il mio custode, alla centrale di Polizia di Trani arriva una segnalazione piuttosto interessante: sono state ritrovate delle ossa umane in una zona della campagna pugliese, caratterizzata dalla presenza di svariate grotte. I resti trovati sembrano non essere di epoca recente, ed è così che la polizia avvia le due indagini. Quando arrivano i risultati a seguito delle analisi della scientifica, Gerri e gli altri membri del team, scoprono che si tratta di un ragazzino, ed è così che per circoscrivere ancor di più le ricerche, si consultano gli archivi dei minori scomparsi negli ultimi anni.

Gerri scopre delle verità che lo turberanno

Nel pieno delle indagini, quando sembrava convinto di voler seguire una determinata pista, Gerri riceve una chiamata che gli farà cambiare idea e dirotterà le sue ricerche da tutt'altra parte. Intanto, l'ispettore non riesce a non seguire le sue intuizioni, per cui, grazie all'aiuto di un anziano professore, esperto in antiche leggende locali, Gerri e la sua squadra scoprono che un bambino, diversi anni fa, era scomparso nel nulla. Questa ricerca nel passato, porterà alla luce anche delle verità scomode che metteranno in discussione tutto ciò che Gerri pensava di sapere sul suo conto, oltre a metterlo in seria difficoltà. Nel frattempo, anche Lea è combattuta sul da farsi, non sa se essere leale al collega, con il quale si è ormai instaurato un feeling evidente, oppure tener conto del suo dovere professionale e dire tutta la verità. La tensione aumenta e l'ispettore dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.