Ascolti tv lunedì 26 maggio: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo

A cura di Sara Leombruno

Gli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 26 maggio. In onda eventi musicali, film e serie TV. Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata di Gerri, serie tv che vede come protagonista con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. Su Canale5, invece, la seconda serata evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo con il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I dati Auditel di lunedì 26 maggio.

La sfida tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo

Nella prima serata di ieri, lunedì 26 maggio, Canale5 ha trasmesso la seconda serata evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tutti. La serata evento del trio dei tenori e condotto da Lorella Cuccarini è stata seguita da 2.170.000 spettatori con uno share del 16.6%. Rai1 ha proposto l'ultima puntata di Gerri, la fiction che vede come protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. L'appuntamento televisivo ha registrato 2.954.000 spettatori pari al 17.4% di share, vincendo la serata degli ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Audiscion. Il comedy show con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci è stato seguito da 585.000 spettatori pari al 3.5%. Rai3 ha proposto Lo stato delle cose. Il programma ha registrato 1.156.000 spettatori (7.3%). Italia1 ha trasmesso la serie tv FBI: Most Wanted che ha registrato 726.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raccolto totalizza un a.m. di 817.000 spettatori (5.8%). Su La7, in onda Piazzapulita 100 minuti è stato seguito da 726.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 il Best of di GialappaShow ha ottenuto 681.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 482.000 spettatori (2.6%).

Gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci nell'Access prime time

Nella sfida dell'access prime time, su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Chiara, informatrice farmaceutica dall'Emilia Romagna. Il programma è stato seguito da 5.483.000 spettatori (27.3%). Su Canale5, Striscia la Notizia ha raccolto 2.478.000 spettatori pari al 12.4%.