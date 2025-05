Ad Affari tuoi Chiara perde tutto, la vendetta di Stefano De Martino che taglia i baffi a un pacchista: “Datemi le forbici”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 26 maggio. Ha giocato Chiara per la regione Emilia Romagna. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dal fidanzato Federico. Ha pescato il pacco numero 6, che poi ha cambiato con il pacco numero 18. La pacchista ha valutato le offerte, poco generose, del Dottore Pasquale Romano. Poi è tornata a casa a mani vuote. Stefano De Martino ha tagliato il baffo al concorrente della Toscana sperando di "spezzare l'incantesimo". Ma non è bastato. Nel pacco numero 6 c'erano 20mila euro. Nel pacco numero 18 solo 20 euro.

Chi è Chiara, la storia della concorrente dell'Emilia Romagna e del fidanzato Federico

Chiara è la concorrente dell'Emilia Romagna che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 26 maggio. È originaria di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì – Cesena: "È il paese d'origine di Giovanni Pascoli", ha ricordato. Così, De Martino ha ironizzato con il Dottore: "Vaffanciullo". La pacchista è laureata in Farmacia e nella vita fa l'informatrice farmaceutica: "Giro per tutta la Romagna e vado dai medici a presentare i farmaci con effetti collaterali e benefici". Si è fatta accompagnare dal fidanzato Federico, che si occupa di analisi dati e strategie elettroniche nell'ambito del motomondiale. Stanno insieme da un anno: "Ma molto intenso".

Affari tuoi, la partita di Chiara: quanto ha vinto nella puntata del 26 maggio

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Chiara contenevano 30mila euro, 100 euro, 50mila euro, 5mila euro, 20 euro e 300mila euro. Chiara ha ironizzato: "Va bene lo stesso, noi volevamo i 200mila euro". Il Dottore ha offerto 25 mila euro. La pacchista ha commentato: "Sono tantissimi soldi soprattutto per due giovani che capitano qui dal nulla, però siamo qua per giocare, ci divertiamo, ringraziamo e andiamo avanti". Nei pacchi seguenti c'erano 1 euro, 500 euro e 5 euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Chiara e Federico hanno rifiutato il cambio. Hanno aperto i pacchi che contenevano 200mila euro, 10mila euro e le lasagne. Il Dottore ha offerto 15mila euro. Anche in questo caso, la concorrente ha preferito andare avanti nel gioco. Nei due pacchi aperti subito dopo c'erano 200 euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Chiara ha preferito fare un altro tiro e ha beccato Gennarino. Il Dottore ha offerto 20mila euro. Federico non ha avuto dubbi: "Io me la giocherei, è un gioco giochiamo". Chiara si è detta d'accordo: "Visto che sono qua me la gioco, mi voglio divertire ancora". Nel pacco aperto subito dopo c'erano 75mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Chiara ha accettato il cambio. Ha lasciato il pacco numero 6 per prendere il pacco numero 18. Il pacco aperto subito dopo conteneva 0 euro. Il Dottore ha offerto 20mila euro. Chiara ha rifiutato l'offerta.

Perché Stefano De Martino ha tagliato i baffi al concorrente della Toscana

Sul piatto erano rimasti 50 euro, 20mila euro e 100mila euro. La concorrente ha chiamato il pacchista della Toscana: Francesco da Firenze che fa il parrucchiere. De Martino ha proposto: "Se ci sono i 100mila euro ti taglio i baffi". Purtroppo il suo pacco conteneva 100mila euro. Dopo avere sbirciato nel pacco, il conduttore ha chiesto delle forbici, poi si è avvicinato al pacchista e gli ha davvero spuntato i baffi: "Speriamo di spezzare l'incantesimo". La partita poi è arrivata alle battute finali. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nel pacco numero 18 purtroppo c'erano solo 20 euro. Nel pacco numero 6 che aveva pescato all'inizio c'erano 20mila euro.