Enzo Paci sarà Paolo Villaggio nella fiction Rai sulla vita dell’attore L’attore ligure, noto al pubblico per il suo ruolo in Blanca, sarà quasi certamente protagonista della fiction diretta da Nino Manfredi e ispirata alla vita di Villaggio. Le riprese partono a settembre.

A cura di Andrea Parrella

La Rai punta forte sulla fiction e soprattutto sui biopic. Dopo l'annuncio della fiction su Mike Bongiorno, arriva il via ai lavori per "Come è umano lei", titolo della fiction dedicata a Paolo Villaggio. Le riprese partiranno nelle prossime settimane e sembrano sciolte le riserve sul nome del protagonista.

Enzo Paci nei panni di Paolo Villaggio

Stando alle ultime indiscrezioni, ad interpretare il celebre attore genovese dovrebbe essere l'attore Enzo Paci, noto al pubblico delle fiction come il burbero vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo in Blanca, ma anche come guest nella serie Don Matteo e per il suo ruolo nella serie Sono Lillo. Per Paci anche diversi ruoli in televisione, da Colorado Café a Zelig, passando per Buona la Prima e Quelli che il calcio. L'attore ligure si è diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova

A dirigere il biopic ispirato alla vita di Paolo Villaggio sarà Luca Manfredi, che in passato abbiamo già visto alla regia di Luca Manfredi, che negli ultimi anni ha già diretto "Permette? Alberto Sordi", ispirato alla vita dell'attore romano, ma anche "In arte Nino", sulla storia del padre Nino Manfredi.

La carriera di Paolo Villaggio

"Come è umano lei", che dà il titolo alla fiction, è una battuta tormentone che Paolo Villaggio pronunciava quando si impersonava in Giandomenico Fracchia, una delle maschere più celebri di Paolo Villaggio, che hanno anticipato di qualche anno il personaggio di Fantozzi. Una carriera enorme quella di Paolo Villaggio, partita nel 1969 e portata con il massimo profitto in tutti gli ambiti: televisione, teatro, musica, letteratura con una scrittura e una cifra sempre originalissima. Più di cinquant'anni di attività sempre istrionica: ha scritto due canzoni per Fabrizio De André: Il fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Nel 1992 è stato premiato con il Leone d'oro alla carriera. Nel 2000 gli fu assegnato il Pardo d'onore al Festival di Locarno. Paragonato dai critici più importanti alle grandi maschere del cinema americano: da Stan Laurel e Oliver Hardy a Charlie Chaplin.