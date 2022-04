Ecco l’ultima emozionante scena di Terence Hill in Don Matteo Ecco l’ultima scena di Terence Hill nei panni di Don Matteo. Giovedì 21 aprile la conclusione della tredicesima stagione su Rai1.

Giovedì 21 aprile va in onda su Rai1 l'ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill. La tredicesima stagione chiude i battenti e la serie tv tornerà, se tornerà, in una veste completamente diversa e con un nuovo protagonista, Raoul Bova. Intanto, in anteprima, ecco le immagini di una tra le ultime emozionanti scene di Terence Hill nei panni del prete più famoso della televisione italiana. Un'icona, dal 2000 a oggi, per tredici stagioni.

Perché Terence Hill lascia Don Matteo

Terence Hill ha compiuto 83 anni il 29 marzo. L'età ormai veneranda è stata certamente una delle motivazioni che hanno spinto l'attore a lasciare il suo personaggio. In realtà, però, lo stesso attore aveva spiegato di non sentirsi pronto a lasciare il personaggio ma di aver proposto alla Rai di realizzare 4 film anziché una serie, ma la Rai non ha accettato.

In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga.

L'ultima puntata di Don Matteo

Nell'ultima puntata di Don Matteo, la cui regia è affidata a Luca Brignone, Riccardo Donna e Francesco Vicario, ci saranno tutti i grandi protagonisti di questa stagione. Oltre a Terence Hill, Nino Frassica e la new entry Raoul Bova nel ruolo di "Don Massimo", ci saranno anche Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta ed inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione.