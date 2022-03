È morto Peter Bowles, l’attore che ha recitato nella serie tv Victoria aveva 85 anni È morto Peter Bowles, lottava contro un cancro secondo quanto fa sapere la sua agenzia. L’attore che ha interpretato il ruolo del Duca di Wellington nella serie Victoria aveva 85 anni.

A cura di Gaia Martino

Il mondo del piccolo e grande schermo piange la morte di Peter Bowles, scomparso all'età di 85 anni a causa di un cancro. A rendere pubblica la notizia è la sua agenzia Gavin Barker Associates attraverso una nota. L'attore inglese di cinema e teatro che ha interpretato, tra i tanti, anche il ruolo del Duca di Wellington nella premiata serie tv Victoria, lascia la moglie Susan e i loro tre figli, Guy, Adam e Sasha.

Questa la traduzione di quanto si legge nel messaggio pubblicato su Twitter:

L'attore Peter Bowles è purtroppo morto all'età di 85 anni a causa di un cancro. Iniziando la sua carriera all'Old Vice Theatre nel 1956, ha recitato in 45 produzioni teatrali che si sono concluse all'età di 81 anni in "The Exorcist" al Phoenix Theatre. Ha lavorato costantemente sul palcoscenico e sullo schermo, diventando un nome familiare in TV come l'archetipo del gentiluomo inglese in "To The Manor Born", "Only When I Laugh", "The Bounder" e "Lytton's Diary", che ha ideato lui stesso. Lascia la moglie di oltre 60 anni, Sue, e i loro tre figli Guy, Adam e Sasha.

La carriera di Peter Bowles

Nato a Londra nel 1936, Peter Bowles ha iniziato la sua carriera con una compagnia teatrale interpretando piccole parti in titoli famosi come Macbeth, Romeo e Giulietta e Troilus e Cressida. Ha proseguito i suoi lavori a teatro facendosi notare anche da Sir Peter Hall che nei 20 anni successivi l'ha scelto per le sue opere. Oltre al teatro, Bowles è stato volto di diversi spettacoli televisivi come nella serie britannica The Avengers e The Prisoner. Ha interpretato ruoli in diverse commedie come To the Manor Born e nella sit com Only When I Laugh. Il suo ruolo più famoso in Italia è quello del Duca di Wellington nella serie tv Victoria, andata in onda prima su Sky dal marzo 2017 all'ottobre 2019, poi su Canale 5 nel dicembre 2017.