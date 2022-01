È morta l’attrice Kim Mi-soo, la star di Snowdrop e Hellbound aveva 29 anni L’attrice sudcoreana Kim Mi-soo è morta improvvisamente mercoledì 5 gennaio. Mistero sulle cause della morte. I funerali si terranno in forma privata.

A cura di Daniela Seclì

L'attrice sudcoreana Kim Mi-soo è morta improvvisamente mercoledì 5 gennaio. Aveva 29 anni. La notizia è stata diffusa dall'agenzia che si occupava di rappresentarla. Nel corso della sua carriera, aveva recitato anche nella serie Snowdrop distribuita da Disney+ e nella serie Hellbound, disponibile sulla piattaforma Netflix.

Kim Mi-soo morta a 29 anni

Kim Mi-soo interpretava l'attivista Yeo Jungmin nel drama Snowdrop. Nella serie Hellbound, disponibile su Netflix, invece, interpretava Deacon Young-In. Oltre a lavorare come attrice, coltivava anche una carriera come modella. Una vita che si è spezzata a soli 29 anni. L'agenzia Landscape Entertainment ha diffuso un comunicato per dare la notizia della morte della giovane: "Ci vediamo costretti a condividere una notizia molto triste e che ci spezza il cuore. L'attrice Kim Mi-soo ci ha lasciato improvvisamente mercoledì 5 gennaio". L'agenzia, poi ha chiesto rispetto in questo momento di dolore.

Non sono state diffuse le cause della morte

Nel comunicato diffuso da Landscape Entertainment, non sono state indicate le cause della morte. L'agenzia, tuttavia, ha rivolto un appello a tutti coloro che seguivano con interesse la carriera dell'attrice ventinovenne. In particolare, sono stati invitati a non prestare il fianco a false notizie circa le circostanze della morte:

