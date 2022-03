Domina 2 si farà, è ufficiale il ritorno di Kasia Smutniak nella serie Sky È stata annunciata poche ore fa la seconda stagione di Domina, la serie Sky sulle donne del principato di Cesare Augusto, con Kasia Smutniak nel ruolo di Livia Drusilla.

È stata annunciata poche ore fa la seconda stagione di Domina, la serie Sky sulle donne del principato di Cesare Augusto, con una grande Kasia Smutniak nel ruolo di Livia Drusilla. Le riprese cominceranno in primavera nei Cinecittà Studios di Roma. Produce Tiger Aspect Productions con Epix Studios, Banijay Rights è il distributore internazionale. Il debutto sulla piattaforma Sky/Now è prevista entro il 2023.

Il cast internazionale

Kasia Smutniak guida un grande cast internazionale formato da Matthew McNulty (Misfits) nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto, Claire Forlani (Vi presento Joe Black) nei panni di Ottavia, la sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica mortale di Livia; Ben Batt (Captain America: The First Avenger) veste i panni di Agrippa, amico d'infanzia di Gaio, poi generale e successivamente console. La serie è creata da Simon Burke (Fortitude, Strike Back) che figura anche nel ruolo di produttore esecutivo con Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney.

Il successo della prima stagione

Avevamo incontrato Kasia Smutniak per parlare della prima stagione di Domina e della sua Livia Drusilla: "I diritti delle donne sono fondamentali", ci aveva detto parlando della serie e del riflesso che si ritrovava nella realtà odierna. Nella prima stagione Livia Drusilla è tornata a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato. La seconda stagione riprenderà il racconto con otto nuovi episodi.

Il personaggio di Livia Drusilla

Kasia Smutniak è Livia Drusilla, moglie di Augusto, il primo imperatore romano. È la figlia di Marco Livio Druso Claudiano, uno dei cospiratori di Giulio Cesare. Costretta all'esilio prima in Grecia e poi in Sicilia, Livia Drusilla riconquisterà tutto, prima dei 30 anni, sposando proprio l'uomo da cui anni prima era stata costretta a fuggire.