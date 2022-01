Doc 2, anticipazioni quarta puntata del 10 febbraio: i medici eroi e il significato di Cane Blu Le anticipazioni della quarta puntata di Doc 2, in onda giovedì 10 febbraio. A causa del Festival di Sanremo, infatti, la fiction con Luca Argentero slitterà. La trama dei nuovi episodi: l’omaggio ai medici, la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini e il significato di Cane Blu.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 10 febbraio. L'arrivo del Festival di Sanremo 2022, infatti, porterà a un comprensibile cambio di programmazione su Rai1. I fedelissimi spettatori della fiction con Luca Argentero, dovranno attendere due settimane per assistere agli episodi 7 e 8, ma varrà la pena aspettare: la trama delle nuove puntate renderà omaggio ai medici che hanno combattuto in prima linea contro il Covid e svelerà il significato dell'espressione Cane Blu.

Doc 2, anticipazioni quarta puntata del 10 febbraio

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc 2, in onda giovedì 10 febbraio. Per assistere agli episodi 7 e 8, occorrerà attendere il termine del Festival di Sanremo 2022. Nell'episodio 7, intitolato Fare una scelta, Fanti dovrà occuparsi di Silvia, una sua ex specializzanda. La donna ha un legame anche con Enrico e grazie a lei, si potranno scoprire interessanti dettagli che riguardano il passato di Sandri. Aumenteranno i nemici di Andrea Fanti, mentre Giulia lascerà cadere la sua corazza e si confiderà con Damiano.

La morte di Lorenzo Lazzarini e l'omaggio ai medici eroi

Nell'ottavo episodio, intitolato Cane Blu, tutti i nodi verranno al pettine. Sarà un episodio particolarmente intenso. Un vero e proprio omaggio ai medici che hanno lottato in prima linea contro il Covid, perdendo a volte la vita per i loro pazienti. La puntata chiarirà cosa è successo non solo a Lorenzo Lazzarini, ma anche a Gabriel e a tutta la squadra di Andrea Fanti. Tutti i segreti verranno svelati. Seguendo le vicende di Riccardo Bonvegna e degli altri medici, gli spettatori scopriranno finalmente il significato di Cane Blu, espressione che nelle passate puntate i protagonisti hanno spesso usato, soprattutto davanti alle difficoltà. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Gianmarco Saurino ha spiegato: