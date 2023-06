Desperate Housewives, Eva Longoria: “Nessun reboot, i personaggi non hanno più niente da raccontare” Eva Longoria interpretava Gabrielle Solis nella serie Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane. In una intervista rilasciata a ET ha spiegato perché un reboot al momento è improbabile: “Ma se lo facessero, sarei la prima a firmare”.

A cura di Daniela Seclì

Eva Longoria si è raccontata in un'intervista rilasciata a ET. L'attrice ha ricordato uno dei ruoli che le hanno dato la fama, quello di Gabrielle Solis interpretato nella serie Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane. Negli ultimi tempi, si è parlato spesso della possibilità di un reboot. Eva Longoria ha detto la sua a riguardo.

Eva Longoria ha interpretato Gabrielle Solis

Eva Longoria ricorda ancora con immenso piacere il ruolo dell'affascinante Gabrielle Solis: "Amo tantissimo la serie e mi mancano i giorni su quel set. Mi manca Gabby, mi manca essere lei, era così divertente e diceva e faceva le cose che avrei voluto dire e fare anche io". E ha continuato:

Ricordo che quando lessi il copione pensai: ‘Bene, non funzionerà mai', perché era qualcosa di così diverso. Non era una commedia, ma neanche una serie drammatica. Nessuno sapeva cosa fossimo, ma quando ci siamo riuniti per la prima volta per leggere insieme il copione, mi è venuta la pelle d'oca. Con Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross ci siamo divertite tantissimo.

Il reboot di Desperate Housewives si farà? La risposta di Eva Longoria

I fan della serie sperano di potere assistere, in futuro, a nuove puntate di Desperate Housewives, magari grazie a un reboot o a un sequel. A quanto pare, però, per il momento appare improbabile. Eva Longoria ha fatto sapere: "Non so se potremmo rifare la serie oggi. Credo che verremmo cancellati. Era una serie rivoluzionaria e abbiamo detto e fatto cose che ai tempi erano scioccanti. Non saprei neanche dire a che punto della loro vita potrebbero essere quelle donne oggi". Quindi ha svelato che l'ideatore Marc Cherry, ha già detto chiaramente di non avere alcuna intenzione di riportare la serie in tv: