Chi è Eva Martin, Cruz nella soap La Promessa: la carriera e la vita privata

A cura di Elisabetta Murina

Eva Martin, 49 anni, è nata a Gerona ed è un'attrice della soap spagnola La Promessa. Nel suo passato una lunga carriera nel mondo del piccolo e del grande schermo, oltre che una formazione in ambito musicale e una laurea in filologia inglese. Ha recitato anche nel film Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Nella serie in onda dal 29 maggio su Canale 5 interpreta la "cattiva" della storia, il personaggio di Cruz Ezquerdo, matrigna di Tomas e madre naturale di Manuel. Riguardo alla sua vita privata, non ci sono informazioni precise e, sul suo profilo Instagram, condivide diverse foto sul set e della quotidianità.

Gli esordi e il successo con le soap

Eva Martin ha debuttato in televisione nel 2006 con la serie Amistades Peligrosas, dove ha interpretato il personaggio di Julia. Nello stesso anno, ha fatto parte del cast della fiction El Comisario, con il ruolo dell'ispettrice Pepa Romero. Poi, nel corso degli anni, diverse altri ruoli in serie tv come Amar en tiempos revueltos, Hospital central, El tiempo entre costuras, Mar de plástico o Merlí: Sapere aude. Nel 2023 è tornata sul piccolo schermo con La Promessa, trasformandosi in Dona Cruz, la marchesa di Lujan, "cattiva" della storia, personaggio che le ha dato popolarità.

La carriera al cinema

Non solo fiction e piccolo schermo, nella carriera di Eva Martin ci sono anche alcuni ruoli al cinema. In particolare, ha fatto parte del cast di El perfecto Desconocido, Viral, Plan de Fuga, La tribù. L'ultimo in ordine di tempo, uscito nel 2019, è stato Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, che ha come protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz e che è stato candidato agli Oscar nell'anno successivo. Martin interpreta il ruolo di una radiologa,