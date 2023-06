Chi è Jordi Coll, l’attore de La Promessa già visto nella soap Il Segreto Jordi Coll, 37 anni, nato a Mataron in provincia di Barcellona, è un attore nella fiction spagnola La Promessa, dove interpreta il personaggio di Tomas Lujan. In passato ha recitato nelle serie Il Segreto e La vita. Dal 2011 è sposato con Marta Tomasa Worner ed è padre di due figli.

A cura di Elisabetta Murina

Jordi Coll, 37 anni, nato a Mataron in provincia di Barcellona, è un attore nella fiction spagnola La Promessa, dove interpreta il personaggio di Tomas Lujan, figlio minore del marchese Alonso e sposo della protagonista Jana Exposito. In passato è diventato noto al pubblico per aver recitato nelle serie Il Segreto e La vita. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2011 è sposato con Marta Tomasa Worner, con cui ha recitato ne Il Segreto. Hanno avuto due figli, Jael e Pau, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

La carriera di Jordi Coll, da Il Segreto a La Promessa

Jordi Coll ha iniziato la sua carriera come attore iscrivendosi alla scuola di recitazione, danza e canto di Barcellona, dove si è specializzato in musical. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 2007, a teatro, mentre il primo ruolo televisivo risale al 2011, con la serie Infidels. Ma è con la soap opera spagnola Il segreto che Coll raggiunge la popolarità, interpretando il ruolo di Don Gonzalo Valbuena, uno dei protagonisti, giovane sacerdote che si innamora di Maria Castaneda. Nel 2015 lascia la fiction e approda sul grande schermo, con il film Pasion Criminal.

Negli anni successivi ritorna poi in tv, prima con la soap Una Vita, nel ruolo del maggiordomo Simon Gayarre, e poi con La Otra Mirada e El Inocente. L'ultimo ruolo, il più recente, è nella serie La Promessa, in onda dal 29 maggio su Canale 5. Nella storia interpreta il ruolo di Tomas Lujan, figlio minore del marchese Alonso e sposo della protagonista Jana Exposito, che viene poi accoltellato.

La vita privata: la moglie Marta Tomasa Worner e i due figli

Jordi Coll e la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jordi Coll dal 2011 è sposato con Marta Tomasa Worner, ballerina e coreografa spagnola, che ha conosciuto sul palco del musical Fama e che è stata co-protagonista con lui del musical Grease. Insieme hanno avuto due figli, Jael e Pau, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. L'attore, sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 55mila follower, condivide diversi scatti della vita con la moglie e della quotidianità.