Costanza, anticipazioni quarta e ultima puntata del 13 aprile: Costanza chiede un incontro a Marco

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Costanza, in programma per domenica 13 aprile 2025, dalle 21.30 su Rai1. Nel settimo e ottavo episodio Costanza risolverà il mistero di Biancofiore, scoprirà a chi sarà dato l'incarico e dovrà fare chiarezza con i suoi sentimenti.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Costanza, in onda domenica 13 aprile 2025, dalle ore 21.30 su Rai 1. Nel settimo e ottavo episodio della fiction Costanza, si scoprirà chi avrà l'incarico di tre anni a Verona e il mistero di Biancofiore verrà risolto, ma la paleopatologa dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Ecco cosa succederà nella prossima puntata della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti protagonisti.

Costanza: le anticipazioni della quarta puntata del 13 aprile

Nel settimo episodio della stagione, Costanza e Diana uniscono le forze per cercare quali famigli nobiliari avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre manda le due in trasferta in Francia, affinché possano confermare le loro ipotesi, a Diana però viene sconsigliato di partire dal suo ginecologo che la mette a riposo. Federica chiede a Marco di poter conoscere Flora, ma quando la bambina incontra la donna, Costanza non riesce a trattenere il turbamento. Nel frattempo, Federica invita tutti al matrimonio e Costanza confessa a sua sorella Toni di essere in crisi e non sapere cosa fare. Anche Toni, però, deve risolvere le sue questioni personali: dopo il bacio con Stefano, decide che la terapia non può proseguire.

Costanza è in crisi con i suoi sentimenti e chiede un incontro a Marco

Nell'ottavo e ultimo episodio della fiction, ecco cosa accadrà. Dopo la mancata partenza di Diana, a partire per la Francia con Costanza sarà Ludovico e Flora, per la prima volta, dorme a casa di Marco. Durante una videochiamata tra Flora e la mamma, Marco si rende conto che Costanza non è sola e con lei c'è Ludovico, e non riesce a trattenere un moto di gelosia. Toni scopre che Stefano si è incontrato con la sua ex e li becca insieme, per cui decide di lasciarlo. Una volta che Costanza è rientrata in Dipartimento, Melchiorre fa il suo annuncio, dichiarando che l'incarico per i tre anni sarà di Diana. Intanto, dalla Franci arriva la conferma che il corpo della nobildonna riesumato, sia proprio quello di Biancofiore. Costanza, quindi, registra l'ultima puntata del suo podcast. È arrivato il momento delle prove del matrimonio tra Marco e Federica e Costanza accompagna sua figlia. La visione dei due, però, la mette a dura prova e con l'intento di chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti, chiede a Marco un incontro.