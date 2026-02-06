Come finisce Gomorra Le Origini e cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, è andato in onda in esclusiva Sky e in streaming su Now l'ultima puntata di Gomorra Le Origini. Il finale di stagione segna la chiusura del primo capitolo del prequel della saga tratta dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, che racconta la perdita dell'innocenza di un giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano, che trasforma il suo sogno di fuga in un destino segnato da sangue e potere. Stando alle ultime scene finali, non sembrerebbero esserci dubbi sulla realizzazione di una seconda stagione. Attenzione: da ora in poi, il contenuto dell'articolo contiene spoiler.

Il finale di Gomorra – Le Origini: cosa succede nell'ultima puntata

Nel finale di Gomorra Le Origini diretto da Francesco Ghiaccio, Pietro immagina e prova a costruire il suo futuro con Imma, lontano da Secondigliano. Organizza il loro viaggio in America, ma quando Angelo ‘A Sirena si trova coinvolto in un attacco, decide di correre da lui per salvarlo. Angelo, accecato dall'odio, era pronto a tutto per vendicarsi e colpire i Villa: il suo piano, però, deraglia e il giovane si trova a un passo dalla morte. Pietro lo salva, raggiungendolo insieme a Mimì (interpretato da Antonio Buono) e Tresette (Ciro Burzo), lasciando Imma da sola al porto mentre guarda in lacrime la nave per l'America partire senza di loro. L'episodio finale si conclude con ‘O Paisano che scappa dal carcere grazie alla complicità della sorella.

Gomorra Le Origini 2 si farà? La conferma da Marco D'Amore

Il prequel di Gomorra dedicato al personaggio di Pietro Savastano, stando a quanto annunciato da Deadline lo scorso novembre, dovrebbe essere composto da tre stagioni. La seconda e la terza, si legge sul magazine statunitense esperto di cinema e serie tv, sarebbero necessarie per lo sviluppo della trama. Sebbene non esista una conferma ufficiale da Sky, oltre allo spoiler di Deadline di qualche mese fa, anche il finale aperto del primo capitolo non lascerebbe spazio a troppi dubbi sulla realizzazione dei nuovi episodi. I personaggi, pronti a evolvere, nel finale danno spazio a nuove chiavi di lettura sul loro percorso: il ritorno di Pietro e Imma, Angelo ‘A Sirena e ‘O Paisano sul piccolo schermo quindi apparirebbe più che ovvio.

Maddalena Ravagli, ideatrice e sceneggiatrice della serie, ha dichiarato a ComingSoon.it che questa prima stagione di Gomorra Le Origini fa parte "di un progetto più ampio, di cui non possiamo parlare": "Siamo al lavoro e vediamo che succede", ha concluso. Anche Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios, si legge sul portale online, alla conferenza stampa di presentazione della serie, lo scorso dicembre, aveva spiegato che nuove puntate erano in fase di scrittura: "Gli autori stanno scrivendo, stiamo andando avanti". Parole che trovano conferma nell'ultima intervista di Marco D'Amore, che ha lavorato alla regia della serie, rilasciata ad Alessandro Cattelan nel podcast Supernova: "Stiamo già lavorando al secondo capitolo", ha dichiarato.