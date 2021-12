The Ferragnez: la serie

Chiara Ferragni: “Fedez asociale nelle riunioni di famiglia”, lui: “Tua madre è sempre a casa nostra” Nella serie The Ferragnez, non mancano le frecciatine ironiche di Fedez nei confronti della suocera Marina Di Guardo. Poi, il cantante viene investito da un dubbio che riguarda il suo rapporto con la moglie Chiara Ferragni: “Perché non limoniamo mai?”.

L'ultimo episodio di The Ferragnez – La serie, mette i coniugi Chiara Ferragni e Fedez nella posizione di tirare le somme su questo progetto. Il cantante ha parlato delle ansie che prova per il futuro e l'imprenditrice ha ammesso che all'inizio era spaventata all'idea di raccontare la sua vita di coppia nella serie di Amazon Prime.

Fedez in ansia per il futuro di Leone

Fedez ha confidato: "Io misuro tutto in quanta ansia mi dà il futuro, non ho altri metri di misurazione. Su Leone che inizia ad andare a scuola ci sono un paio di cose che mi mettono ansia". Lo psicoterapeuta Leone Baruh, allora, gli ha fatto notare che la socialità di Leone con i suoi compagni sarà strettamente legata alla capacità dei Ferragnez di socializzare con i genitori dei coetanei del bambino. Chiara non si è trattenuta: "Minc**a, allora non avrà amici. Se fosse per Fede, non avrebbe amici". Fedez è apparso scettico circa le parole di Baruh perché, ha spiegato, i suoi genitori non hanno mai avuto rapporti con nessuno eppure lui ha degli amici. Però, lo specialista gli ha ricordato che molti bambini delle precedenti generazioni sono cresciuti per strada e ora non è quasi più possibile farlo. Così, l'artista si è detto disposto ad adattare la sua vita sociale alle esigenze di Leone.

Fedez e l'avversione per l'invasione della famiglia Ferragni

Chiara Ferragni ama invitare la sua numerosa famiglia a casa: "Io cucino lo stretto necessario. So fare i toast e poco altro". Ma comunque il cibo in tavola non manca, perché ci pensano i suoi parenti a spadellare. Fedez, nel corso della serie, non ha mai nascosto il suo fastidio nel vedere la casa piena di gente e lo ha ribadito anche nell'ultima puntata:

"Io volevo stare in casa con i miei figli e giocare con loro. Alla fine (con la famiglia di Chiara) ci vediamo sempre, io vedo solo loro. La suocera, due giorni su tre è sempre a casa. Meno. Pochi momenti ma buoni. Se nella vita io sono un dito nel cu** perché nasconderlo".

Chiara Ferragni, in effetti, ha confermato: "Fedez è un po' asociale nelle riunioni di famiglia".

Il dubbio di Fedez: "Perché non limoniamo mai?"

Fedez, sul finire dell'ultima puntata, è stato assalito da un dubbio riguardante il rapporto con sua moglie: "Non limoniamo tanto, vero? Perché non limoniamo così tanto?". Chiara Ferragni gli ha ricordato che se osa baciarlo in pubblico, lui la ferma subito facendole notare che la gente li guarda. Il cantante, però, ha insistito: "Ma no, anche a casa non limoniamo mai". La moglie ha tagliato corto: "Va be' limoniamo di più allora". Poi, Fedez ha avuto l'illuminazione: "Ora ricordo perché non limoniamo tanto, hai sempre le labbra unte", riferendosi a rossetti e lucidalabbra.

Chiara Ferragni spaventata dalla serie The Ferragnez

Infine, i due hanno raccontato ciò che gli ha donato il percorso vissuto nella serie. Chiara Ferragni ha svelato che all'inizio era reticente all'idea di raccontarsi in un progetto simile: "Io all'inizio ero la più spaventata, quello che voleva farla assolutamente era Fedez". Dopo, tuttavia, è stata contenta di averlo fatto, perché ritiene che seguendo le otto puntate di The Ferragnez – La serie, chi la segue sui social potrà conoscerla finalmente senza filtri:

"Ci siamo messi a nudo, parlando dei nostri problemi di coppia e di quelli individuali. Credo che a me e Fedez questa serie abbia fatto molto bene, anche solo per il percorso psicologico che abbiamo fatto".

Anche Fedez ha concluso con una riflessione riguardante la terapia di coppia: "Ho fatto capire il mio punto di vista a Chiara. Non ci eravamo mai seduti a un tavolo, con una persona che spiegasse che caz** ho nella testa. Ho capito anche che sono pieno di traumi, che devo risolvere un sacco di cose. Ho voglia di migliorarmi sempre".