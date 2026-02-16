“Carrie e Big nella vita reale non avrebbero mai potuto stare insieme”, le parole dell’autrice di Sex and The City

L’autrice di Sex and The City, Candace Bushnell, racconta in un’intervista che nella realtà Carrie e Mr Big non sarebbero mai stati insieme. Di fatto, poi, è quello che è accaduto visto che il libro e la serie sono incentrati proprio sulla vita della scrittrice.

Carrie Bradshaw e Mr Big sono da sempre l'emblema dell'amore impossibile che, poi, diventa realtà, almeno per chi ha iniziato a vedere Sex and The City negli anni in cui è arrivata in Tv, quando ancora "le relazioni tossiche" non erano entrate nel vocabolario quotidiano di chi era in cerca d'amore. Eppure l'autrice della storia, Candace Bushnell, intervistata da People ha dichiarato che questi due personaggi, nella vita reale, non sarebbero mai potuti stare insieme.

L'autrice racconta come Carrie e Mr Big non sarebbero mai stati insieme

L'autrice del libro da cui è tratta l'iconica serie tv, ha raccontato di essersi ispirata a lei stessa per costruire il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, riconoscendo però che il Mr Big di Chris Noth, alla fine, cedeva, cosa che nella vita reale non sarebbe mai potuta accadere:

Mr. Big era un tipo inarrivabile. La gente guardava questi personaggi prendersi e lasciarsi per sei stagioni e voleva un lieto fine ma nella vita vera, Carrie e Mr. Big non sarebbero mai stati insieme. È un po’ come Orgoglio e Pregiudizio, nella realtà Elizabeth Bennett sarebbe finita con Mr. Darcy? Chi lo sa? Probabilmente no.

Di fatto, proprio Candance Bushnell è la dimostrazione vivente del fatto che, nella realtà, le cose non sono andate come lei aveva raccontato, ma l'esatto opposto: "Non sono finita con il mio Mr. Big. Mi ha lasciato il giorno in cui ho ricevuto le bozze del libro, Sex and the City". L'uomo in questione, infatti, si è sposato con una donna che è ancora al suo fianco e con la quale vive nel Vermont. A questo proposito, poi, l'autrice racconta di aver capito che, in fin dei conti, non è mai stato quello il suo desiderio diversamente dal suo alter ego che cercava da sempre un amore totalizzante: