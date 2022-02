Benedetta Rossi è Super Benny nella nuova serie animata di Discovery Si chiama Super Benny, la prima produzione animata targata Discovery. Fatto a sua immagine e somiglianza, l’avatar sarà doppiato dalla voce di Benedetta Rossi, al tempo stesso voce narrante dei venti episodi della serie.

A cura di Giulia Turco

Benedetta Rossi diventa una serie animata. Star del web e protagonista dei programmi di cucina su Food Network e Real Time, la cuoca marchigiana si appresta ad iniziare una nuova avventura televisiva per i più piccoli. Si chiama Super Benny, la prima produzione animata targata Discovery. Fatto a sua immagine e somiglianza, l’avatar sarà doppiato dalla voce originale di Benedetta Rossi, al tempo stesso voce narrante dei venti episodi della serie.

Dove vedere la serie tv di Benedetta Rossi

La serie racconterà con un approccio quotidiano la vita della cuoca marchigiana nel suo casolare di campagna con il marito Marco e il cagnolino Cloud, ultimo arrivato in famiglia. SuperBenny sarà una sorta di super eroina che saprà destreggiarsi in maniera buffa e originale i piccoli imprevisti della routine, tra fornelli e famiglia. Una serie per bambini ma non solo, che fa parte del progetto di Discovery di ampliare l’offerta per i più piccoli. Sarà disponibile da maggio sulla piattaforma di streaming, poi su Frisbee, canale 44 del digitale terrestre. Tutti i contenuti dedicati ai bambini saranno inclusi nel proprio abbonamento discovery+ per entrambe le tipologie di profilo intrattenimento e intrattenimento+sport, senza costi aggiuntivi.

Benedetta Rossi riparte dopo l'intervento

La food blogger sta bene e si è ripresa del tutto dalla recente operazione alla schiena alla quale è stata sottoposta. “Devo fermarmi”, aveva annunciato ai suoi follower motivando così la sua assenza per qualche tempo dai fornelli e dai social. In migliaia le avevano mandato messaggi di incoraggiamento e di pronta guarigione, augurandosi di rivederla presto all'opera. Rientrata a casa, aveva condiviso un messaggio con i suoi fan raccontando la convalescenza: "Che bello fare colazione a casa e dormire sul letto mio. Mi fa ancora male, perché ci sono 15 centimetri di taglio".