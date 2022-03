Antidisturbios, la serie tv con il Bogotà della Casa di Carta finalmente in Italia Due anni fa l’avevamo vista e applaudita al Torino Film Festival, ora è finalmente disponibile su Disney+.

È Antidisturbios, apprezzata serie tv di Rodrigo Sorogoyen, nel cast c'è anche l'ex campione di pugilato, già apprezzato ne La Casa di Carta nel ruolo di Bogotà, Hovik Keuchkerian. Nella serie interpreta Salvador Osorio, comandante di una squadra di poliziotti che viene chiamata per sgomberare una palazzina nel centro storico di Madrid. Nel cast anche Nacho Fresneda ("Il silenzio della palude") e Vicky Luengo ("Le leggi della termodinamica"). C'è anche Patrick Criado, il Rafael de La Casa di Carta.

Di cosa parla Antidisturbios

Sei poliziotti partecipano a uno sfratto che finisce con un immigrato morto. La vicenda finisce sul tavolo degli Affari Interni, che indagano sui fatti e nel passato della squadra che è stata letteralmente mandata al macello. "Questo è un lavoro che andrebbe fatto con tre camionette" dirà Osorio quando si vedrà di fronte a più di trenta persone chiuse in una stanza. Nel loro destino entra Laia, giovane idealista, la più brillante tra gli agenti degli Affari Interni, che capisce subito che dietro c'è qualcosa di molto più grande.

La serie su Disney+

La serie è stata pubblicata per la prima volta in Spagna, sul network pay-per-view Movistar+. Dopo due anni di attesa, Disney+ ha acquistato i diritti dei sei episodi nella speranza di bissare il successo di pubblico nella penisola iberica e di critica al TFF. In Spagna ci sono state anche grandi polemiche per il modo in cui vengono mostrate le Forze dell'Ordine, mostrando senza filtri più vizi che virtù. Rodrigo Sorogoyen è uno dei registi più apprezzati della sua generazione: il suo film "Madre" (2019) ha ricevuto una nomination agli Oscar. Grande successo anche nel 2018 per il film "Il regno", incentrato sulla corruzione in Spagna.