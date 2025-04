video suggerito

Adolescence disponibile gratuitamente nelle scuole britanniche, la decisione del primo ministro Keir Starmer Il primo ministro britannico Keir Starmer ha contribuito ad alimentare il dibattito nato intorno alla serie Adolescence: “Abbiamo guardato la serie con i nostri figli, di 16 e 14 anni, e devo dire che mi ha colpito duramente”. Poi, insieme ai creatori della serie, ha annunciato che da oggi Netflix renderà Adolescence disponibile gratuitamente a tutte le scuole secondarie britanniche. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha contribuito ad alimentare il dibattito nato intorno ad Adolescence, serie di Netflix record di visualizzazioni, tra le più viste della nota piattaforma. "Abbiamo guardato la serie con i nostri figli, di 16 e 14 anni, e devo dire che mi ha colpito duramente", ha riferito dopo un incontro a Downing Street con il co-sceneggiatore Jack Thorne, rappresentanti di enti di beneficenza e alcuni giovani. Quattro episodi, ognuno dei quali girati in un unico piano sequenza, che mostrano la storia del 13nne Jamie Miller (Owen Cooper) accusato di aver ucciso a coltellate una compagna di classe.

Owen Cooper

"Una torcia che illumina una combinazione di problemi a cui la gente non sa come rispondere", ha aggiunto il premier britannico che, insieme ai creatori della serie, ha annunciato che da oggi Netflix renderà Adolescence disponibile gratuitamente a tutte le scuole secondarie britanniche. "In un certo senso quello che succede nella storia, potrebbe succedere veramente dovunque, a qualsiasi ragazzo", ha aggiunto Starmer che ha ammesso di aver trovato la serie "in certi momenti inquietante".

L'importanza imprescindibile della serie è legata alla capacità di aver acceso un riflettore enorme su "misoginia, i contenuti online e il fatto che i ragazzi, soprattuto i maschi, sono attratti da questo mondo". Il vero problema è che "non c'e' una risposta ovvia che risponda alle domande che vengono originate da questa serie. È una cosa più ampia, è una questione culturale e quindi dobbiamo guardare in modo più ampio, lavorare come società, discutere e per questo approvo veramente che Adolescence venga mostrata gratuitamente nelle scuole, perché ritengo che i giovani la debbano vedere", ha concluso il premier, riferendosi all'iniziativa della piattaforma di mettere la serie a disposizione del servizio di streaming scolastico Into Film+.