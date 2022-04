A che ora esce Elite 5, le nuove puntate su Netflix: cast, novità e dove eravamo rimasti La mattina di venerdì 8 aprile 2022 saranno disponibili su Netflix i nuovi otto episodi di Elite, la serie spagnola arrivata alla sua quinta stagione. Non mancheranno nuovi intrighi, passioni e anche crimini tra i ragazzi di Las Encinas.

A cura di Ilaria Costabile

L'8 aprile sarà disponibile la quinta stagione della serie tv spagnola targata Netflix, ovvero Èlite, che torna con nuovi episodi pronti ad appassionare i fan che sono pronti ad accogliere nuovamente i protagonisti arrivati ad un nuovo capitolo delle storie sviluppatesi nei corridoi di Las Encinas, ritroveremo Omar, Guzman e Ander (Miguel Bernardeau e Arón Piper). Non mancheranno triangoli amorosi e anche un alto crimine di cui scoprire il colpevole, ma aspetto da non sottovalutare sarà l'arrivo di altri personaggi all'interno del cast che con molta probabilità troveremo anche nella sesta stagione, la cui conferma è arrivata lo scorso ottobre.

A che ora esce Elite 5 su Netflix

La serie arriverà sulla piattaforma a partire dalle 8:00 del mattino di venerdì 8 aprile, quando saranno disponibili gli otto episodi di circa 50 minuti ciascuno, che vanno a completare il ciclo di 40 puntate della serie. La quinta stagione arriva a distanza di non troppi mesi dalla precedente che, infatti, è approdata su Netflix lo scorso giugno, preceduta da quattro mini film. Questa volta gli autori non hanno previsto nessuna iniziativa del genere, quindi si entrerà nel vivo sin da subito.

Il cast completo della quinta stagione: nuovi personaggi e attori

Come anticipato ci saranno nuovi protagonisti nel cast della serie, ma ci sono alcuni dei volti, ormai amatissimi dai fan attorno a cui ruota gran parte delle storie raccontate anche in questa stagione. Ed ecco, quindi, chi troveremo negli episodi di Èlite 5:

Claudia Salas è Rebeka Parilla de Bormujo Ávalos

Martina Cariddi è Mencía Blanco Commerford

Miguel Bernadeau è Guzman

Omar Ayuso è Omar

Aron Piper è Ander Itzan Escamilla è Samuel

Georgina Amorós è Cayetana

Manu Rios

Carla Díaz

Pol Granch

Valentina Zenere è Isadora

André Lamoglia è Ivan

La trama di Elite 5, dove eravamo rimasti

Gli appassionati sono pronti a nuove storie ed intrighi, ma cosa era accaduto negli episodi della quarta stagione? L'arrivo di un nuovo direttore, nonché uno degli uomini d'affari più noti di Spagna, deciso a rimettere in carreggiata la scuola, sovvertirà l'equilibrio dei suoi allievi che dovranno rapportarsi anche con tre new entry, nonché figli del nuovo direttore. Ari, Mencía e Patrick avranno una influenza negativa sugli altri ragazzi che si troveranno al centro di nuovi scontri dai quali, purtroppo, ci sarà una vittima ovvero Armando, ucciso a Capodanno a casa di Philippe, che potrebbe essere stato ucciso da Guzman, almeno questo è quello che si evince dalla repentina fuga di quest'ultimo con cui si chiude la quarta stagione. L'inizio della quinta stagione coincide con le indagini della polizia sull'omicidio, intanto Ari e Samuel stanno insieme, ma il segreto dell'omicidio dell'amico potrebbe mettere in pericolo la durata della loro relazione. Intanto Phillipe confessa si aver commesso una violenza, e nel frattempo si scopre che il regalo consegnato da Armando a Mencia prima di morire nasconde un segreto.